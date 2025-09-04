Mara Lezama otorga certeza laboral a docentes de Telebachilleratos Comunitarios

-Se cumple el compromiso con maestras y maestros al reconocer su vocación y garantizar la continuidad educativa en comunidades rurales

La gobernadora Mara Lezama Espinosa acompañada por la secretaria de Educación en Quintana Roo, Elda Xix Euán, entregó nombramientos de base a docentes del Telebachillerato Comunitario, dando certeza jurídica a su situación laboral, luego de 13 años de trabajo bajo contratos y se reconoce su vocación, compromiso y dedicación con las y los jóvenes de aproximadamente 170 comunidades rurales del estado.



Señaló que con esta nueva forma de gobernar se busca acortar las brechas de desigualdad para que la prosperidad llegue a todos los hogares de Quintana Roo y con esta entrega las y los 237 docentes, 131 mujeres y 106 hombres, tienen la seguridad, certeza y todas las prestaciones de ley en sus centros laborales.



Explicó que en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, se reafirma el compromiso con la educación rural como un pilar esencial para el progreso y la equidad.



Se celebró la labor incansable de las y los docentes, cuya contribución es clave en la construcción de un futuro más justo, inclusivo y próspero para todas y todos.



La gobernadora de Quintana Roo reafirmó su compromiso con este modelo educativo, ampliando su cobertura y mejorando las condiciones laborales de las y los docentes, con el objetivo de garantizar el acceso a una educación de calidad para más jóvenes.



Destacó que los 79 Telebachilleratos Comunitarios, donde estudian 3 mil 937 jóvenes, juegan un papel clave en la estrategia educativa del Gobierno de Quintana Roo, al promover la inclusión y el desarrollo de nuestras comunidades.



Recalcó que junto con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se está trabajando para que todas y todos los jóvenes tengan acceso a la educación de calidad, para tener un México y un Quintana Roo igualitario en sus derechos, igualdad sustantiva y acortar las brechas de desigualdad.



Por su parte la titular de la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ) Elda Xix Euán, explicó que, con la entrega de los 237 nombramientos, se formaliza la relación laboral de las y los profesionales comprometidos con este modelo educativo, con una inversión federal y estatal.