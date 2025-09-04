Se impondrán cuotas compensatorias a importaciones de China: Ebrard

“Se concluyó que las importaciones de calzado originarias de China ingresaron a México durante el periodo investigado fue en condiciones de dumping y causaron daño a la industria nacional”.

La Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Resolución final del procedimiento administrativo de investigación antidumping de oficio sobre las importaciones de calzado originarias de China.



Y es que debido al daño que sufre la industria nacional, la Secretaría de Economía impuso cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de calzado originarias de China.



Indicó que las cuotas compensatorias definitivas serán de entre 0.54 y 22.50 dólares por par que ingresen por debajo del precio de referencia de 22.58 dólares por par.



“Las cuales estarán vigentes durante los siguientes 5 años y que, eventualmente, podrían prorrogarse”. La investigación antidumping inició el 26 de abril de 2024.



Para la resolución final la Secretaría de Economía dijo, se basó en información que aportaron importadoras, exportadoras, productoras nacionales, cámaras y una asociación.



