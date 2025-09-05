Acapulco el más buscado por el turismo para disfrutar de Fiestas Patrias

-El puerto registra un crecimiento del 29% en Booking.com y se coloca por encima de otros destinos de playa

El puerto de Acapulco se consolida como el destino favorito de los mexicanos para disfrutar del puente turístico por las Fiestas Patrias, de acuerdo con la plataforma global de reservaciones Booking.com, que reportó un incremento del 29% en búsquedas respecto al año anterior.



Este repunte coloca al destino guerrerense por encima de otras playas del país y confirma el atractivo que mantiene para turistas nacionales e internacionales.



Esto responde al trabajo coordinado entre el Gobierno de Guerrero, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y el sector privado, a través de estrategias de promoción turística y una agenda diversificada de eventos culturales, deportivos, gastronómicos y de entretenimiento que han dado una nueva imagen del puerto.



Acapulco hoy ofrece infraestructura renovada, conectividad eficiente y servicios de calidad, elementos que fortalecen su competitividad en el mercado turístico. Además, los esfuerzos por ampliar la oferta de actividades permiten al destino posicionarse como un referente en turismo de playa, reuniones y experiencias únicas en México y el mundo.



Con estas cifras y programas, el puerto se consolida como un destino atractivo y competitivo, ofreciendo a visitantes nacionales e internacionales experiencias únicas en cada visita, consolidando su reputación como uno de los principales destinos de playa del país.