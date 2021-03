MÉXICO SE PERFILA COMO LÍDER DEL MERCADO DE LA MARIHUANA

Un centenar de empresas y actores nacionales y extranjeros se alistan para encender los motores del mercado de la marihuana en México, que se perfila como el mayor del mundo una vez que sea regulado por el Congreso.

Pero el naciente emporio, valorado en miles de millones de dólares, podría perpetuar la marginación y criminalización de campesinos -productores tradicionales- debido a una legislación que, según activistas, favorece a la gran industria.

“México se está posicionando como el mercado más grande del mundo a nivel país, más que Estados Unidos, más que Canadá (…) Hay espacio para todos”, dice Erick Ponce, presidente del Grupo Promotor de la Industria del Cannabis (GPIC), que reúne a 25 empresas mexicanas y extranjeras.

La legalización pone a México al tope del negocio, arriba de pioneros como Uruguay y Canadá, cuyas poblaciones son una fracción de la mexicana, de 126 millones de habitantes. Resta un debate legislativo, pero se da por descontado que pasará sin mayores cambios.

Distintas proyecciones apuntan a que el mercado nacional, medicinal y recreativo, rondará los 5.000 y 6.000 millones de dólares para 2025, una porción considerable del total mundial, que alcanzaría 73.570 millones de dólares en 2027, según la consultora Grand View Research.

Se espera además recaudar entre 900 y 1.700 millones de dólares de impuestos anuales, según estimaciones del Congreso y de la oenegé Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo (CMCC).

La ley regula el negocio desde el cultivo hasta la comercialización de diversos productos. No solo la hoja para fumar, sino hasta infusiones o dulces podrían entrar al menú.

Permite la “integración vertical” donde los actores podrán recibir licencias para participar en todas las fases del negocio, propiciando el surgimiento de empresas con gran poder de mercado.

Aunque contempla dar prioridad a los permisos para campesinos y financiamiento, no evita que puedan ser avasallados por empresas con experiencia y mucho dinero, señalan activistas.

La norma también impone altos estándares sobre semillas, producción y hasta los espacios de comercialización, lo que podría generar un negocio oligopólico.

“El modelo mexicano tendría que sostenerse sobre un tema de Justicia social. No podemos permitir que se forme un mercado que le permita a dos o tres grandes empresas apoderarse de él”, reclama Tania Ramírez, de la oenegé México Unido Contra la Delincuencia.

Así, aunque se abre un camino hacia la formalización, hay riesgo de que los campesinos sigan atrapados en la ilegalidad, dominada por poderosos cárteles.

La industria confía en que las leyes del mercado alejarán a las mafias porque “ya no es negocio”, defiende Ponce.