Evelyn Salgado acompaña a Agustín Reyna Mendoza, nuevo comandante del Mando Especial de la Guardia Nacional en Acapulco

-La gobernadora refrendó el compromiso de continuar construyendo la paz y lograr el bienestar con desarrollo y justicia social

“Sabemos que la paz se construye entre todas y todos y desde esta administración, asumimos la responsabilidad para consolidarla en todas las regiones y especialmente en el puerto de Acapulco, siempre con coordinación efectiva, con inteligencia, con atención a las causas y con la convicción profunda de que la paz es fruto de la justicia social”, expresó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la ceremonia de Toma de Posesión de Agustín Reyna Mendoza como nuevo comandante del Mando Especial de la Guardia Nacional en Acapulco.



La gobernadora dio la bienvenida al nuevo comandante y reconoció todo el trabajo que se realiza desde la Guardia Nacional y en coordinación con todos los cuerpos de seguridad, para establecer una visión de largo alcance, enfocada en la recuperación del puerto desde todas las aristas, con bienestar, desarrollo y justicia social.



Con la presencia de autoridades civiles y militares, la gobernadora destacó que la Guardia Nacional, se ha convertido en un pilar indispensable, pues su presencia y proximidad social, han permitido orientar las dinámicas de las diferentes colonias y comunidades, así como acercar la atención a la población.



En el acto protocolario, el coordinador territorial de la Guardia Nacional Sur-Sureste, Saúl Luna Jaimes tomó protesta y dio posesión del cargo a Agustín Reyna Mendoza como nuevo comandante del Mando Especial de la Guardia Nacional en Acapulco.



Agustín Reyna Mendoza es originario del estado de Hidalgo; es General Brigadier de Estado Mayor. Causó alta como cadete del Heroico Colegio Militar el 1 de septiembre de 1987; es licenciado en Administración Militar y maestro en Estrategia de Seguridad Nacional, además de que cuenta con diversos diplomados tanto nacionales, como en el extranjero en especialidades como Derechos Humanos, Administración Pública, Derecho Penal Internacional, Terrorismo y Seguridad, sólo por mencionar algunos.



Se ha desempeñado como Coordinador estatal de la Guardia Nacional en Chihuahua; comandante de sección del Cuarto Batallón de Infantería en Huamúchil, Sinaloa; segundo comandante del 94 Batallón de Infantería, en Culiacán, Sinaloa; comandante del 32 y 42 Batallón de Infantería; jefe de sección y subjefe de Estado Mayor en la 25 Zona Militar en Puebla, Puebla; Jefe de estado mayor de la 12 Zona Militar en San Luis Potosí, entre otros.



Ha recibido la Condecoración de Perseverancia de la Primera a la Quinta Clase, por su servicio.