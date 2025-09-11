SUTEYM y TRIJAEM firman convenio de Sueldos y Prestaciones 2025

Cahue Calderón expresó que el resultado de la negociación es soporte de la sensibilidad y calidad humana del presidente del Trijaem.

El Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (Suteym) y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Trijaem) firmaron el Convenio de Sueldos y Prestaciones Socioeconómicas 2025; documento que refrenda los lazos interinstitucionales.



En la Casa del Servidor Público Mexiquense, Herminio Cahue Calderón, secretario general de la organización, y Gerardo Becker Ania, magistrado presidente del tribunal, encabezaron la signa de manera conjunta, acompañados por representantes sindicales y funcionarios de dicho órgano autónomo descentralizado.



En el marco de la signa, Cahue Calderón expresó que el resultado de la negociación es soporte de la sensibilidad y calidad humana del presidente del Trijaem. “Un hombre que ha reconocido en nosotros, los servidores públicos, como parte importante y fundamental en los resultados que ha dado en el tribunal, y eso realmente nos motiva”, señaló.



Exhortó a los delegados sindicales del tribunal a generar conciencia de esta visión humanista, en la que el aporte de las servidoras y los servidores públicos es importante para que las instituciones funcionen y destaquen.



Por su parte, Gerardo Becker dijo que su administración ha puesto como punto medular cuidar la labor humana. Subrayó que ha impulsado la paridad de género en el sector sindicalista y reconoció su labor y compromiso con las funciones del servicio público.



“Hoy se firma, y se reafirma, que el tribunal, y su servidor, tiene un compromiso de altísimo nivel con el Suteym, que siempre ha respetado los derechos sindicales, que siempre ha respetado los derechos laborales y que esto es una prueba muy sencilla, pero muy significativa, de lo que su servidor siempre está dispuesto a cooperar”, mencionó el Magistrado Presidente del Trijaem.



En la exposición de motivos, Mónica Ivonne Hurtado, delegada del tribunal en el Valle de México, destacó que se lograron acuerdos significativos en favor de la membresía y sus familias. Enfatizó que también se concretaron cláusulas nuevas, así como el incremento de sindicalizaciones. Por lo anterior, la delegada manifestó su gratitud al dirigente sindical y al presidente del tribunal.



Cabe destacar que el aumento salarial de las personas públicas sindicalizadas que laboran en el Trijaem fue homologado al logrado para el sector central.