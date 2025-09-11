Continúa reforzando Ana Muñiz la seguridad en San Mateo Atenco

La instalación de más cámaras permite una cobertura más amplia y efectiva en zonas con alta movilidad y puntos estratégicos.

La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, continúa reforzando la estrategia “Seguridad Humana”, ahora hizo entrega de 2 puntos de videovigilancia más, el primero en el barrio de San Lucas, que se suman a los nuevos que estará entregando en todo el territorio municipal.



Y es que, señaló Muniz Neyra, que este nuevo equipamiento forma parte de la estrategia municipal para prevenir delitos y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.



De acuerdo a lo establecido, la instalación de más cámaras permite una cobertura más amplia y efectiva en zonas con alta movilidad y puntos estratégicos.



Muñiz Neyra destacó que el objetivo principal es ofrecer mayor seguridad a las familias atenquenses, al mismo tiempo que se fomenta un entorno más confiable para el desarrollo económico y social del municipio.



Además señaló que con estas acciones, se amplía la cobertura de monitoreo con esta herramienta de análisis de inteligencia, también se fortalece la prevención del delito, para que las familias de todos los barrios y colonias de nuestro municipio vivan tranquilas y en paz.



Con esta red tecnológica, el gobierno de San Mateo Atenco busca atender de manera más rápida los incidentes y generar un sistema de seguridad preventiva más eficiente.



San Mateo Atenco ha dado pasos importantes en el fortalecimiento de la seguridad pública. El incremento de cámaras no solo permite un mejor control de situaciones de riesgo, sino que también actúa como mecanismo de disuasión contra actividades delictivas.



Los habitantes expresan que vivir en un municipio con mayor vigilancia genera tranquilidad y confianza, elementos fundamentales para la convivencia social.