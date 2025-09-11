Destaca Delfina Gómez reducción del 45% en robo de vehículos en Edoméx

-Resalta que el trabajo conjunto ha permitido resultados en seguridad y abrir camino para combatir otros delitos.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó que la coordinación con entidades vecinas permitió reducir 45 por ciento el robo de vehículos en la entidad. Durante la Reunión de coordinación interestatal contra el robo de vehículos, destacó que los encuentros entre gobiernos son esenciales para dar seguimiento a acuerdos, medir avances y compartir experiencias que fortalecen la estrategia de seguridad.



“Sin duda alguna somos parte de un todo, no podemos dividirnos porque efectivamente, los que roban en el Estado de México, se pasan a Morelos, se pasan a Puebla, entonces esta intención que se tiene es precisamente que haya una coordinación para poder atacar de frente”, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Explicó que estas reuniones de seguridad metropolitana, que se articulan con las Mesas de Paz de cada estado y la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretarías de Seguridad y Fiscalías, permiten además apuntalar mayor coordinación y enfrentar delitos como feminicidio y tala clandestina que también afectan a la región interestatal.



En el encuentro participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México; Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de Seguridad estatal; así como gobernantes y funcionarios públicos de Morelos, Ciudad de México, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.