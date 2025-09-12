Vuelos del AICM serán suspendidos este 16 de septiembre por desfile

Recomendó el aeropuerto a los usuarios consultar con su línea aérea el estatus de su vuelo.

Informó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que se suspenderán los vuelos el próximo martes 16 de septiembre de las 09:00 a las 14:00 horas, debido a las maniobras aéreo militares que se llevarán a cabo por el desfile de la Independencia de México.



Mediante un comunicado el Aeropuerto Internacional Benito Juárez informó que dicha medida responde para mantener la seguridad operacional de las maniobras aéreo militares, por la conmemoración del CCXV aniversario del inicio de la Independencia de México.



Señala que también atiende a las instrucciones de la autoridad aeronáutica se suspenderán los despegues y aterrizajes en el AICM.



Esto de acuerdo con el NOTAM A6215/25 (Notice to Airmen o Información para Aviadores), emitido por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y difundido a través de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).



El ACIM recomendó a los usuarios que tengan programado un viaje para esa fecha, consultar con su línea aérea el estatus de su vuelo, en virtud de que este evento traerá algunos ajustes en los horarios programados.



Esta suspensión de operaciones se acuerda de manera coordinada entre las autoridades civiles y militares: la AFAC, SENEAM, SEMAR, SEDENA y el AIBJ.