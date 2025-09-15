Mara Lezama impulsa Segunda Jornada de Cirugías de Labio y Paladar Hendido

-Estas cirugías reconstructivas, reafirman el compromiso de un Gobierno Humanista y con corazón feminista que garantiza el derecho a la salud de las y los quintanarroenses

Para brindar nuevas oportunidades que transformen su vida a las niñas, niños y adolescentes, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa encabezaron la Segunda Jornada de Cirugías de Labio y Paladar Hendido, realizada del 10 al 14 de septiembre en el Hospital General de Playa del Carmen.



En esta edición, 12 niñas, niños y adolescentes, originarios de Cancún, Playa del Carmen, Bacalar, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, fueron beneficiados con cirugías reconstructivas que mejoran su respiración, alimentación y sano crecimiento.



La Gobernadora destacó que estas acciones forman parte de un gobierno humanista con corazón feminista, que trabaja todos los días para garantizar el derecho a la salud de quienes más lo necesitan y como se establece en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo para mejorar la calidad de vida de las personas.



Durante el desarrollo de la jornada, la gobernadora Mara Lezama agradeció la labor de las y los médicos maxilofaciales que viajaron desde la Ciudad de México, así como de los tres médicos residentes de Ecuador quienes de manera voluntaria y gratuita participaron en las intervenciones quirúrgicas.



Por su parte, la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, resaltó que cada cirugía significa esperanza y una mejor calidad de vida para las y los pacientes.



Asimismo, la titular del Ejecutivo estatal refrendó su agradecimiento al equipo de Gobierno del Estado, quienes a través del DIF Quintana Roo, IMSS-Bienestar y la Secretaría Estatal de Salud, coordinaron esfuerzos para brindar los servicios hospitalarios y de quirófano, así como insumos, alojamiento y alimentación al personal médico y a las familias de las y los beneficiarios, garantizando condiciones dignas durante todo el proceso.



Con estas acciones, Quintana Roo reafirma su compromiso de trabajar unidas y unidos para transformar, haciendo visible la esperanza en el rostro de quienes hoy tienen una nueva oportunidad de vida.