COVID-19 incrementó el abandono escolar en México: 5.2 millones dejaron escuela

De los 1.8 millones que manifestaron que no se inscribieron por falta de recursos, 1.5 millones provenía de escuelas públicas y 243,000 de escuelas privadas, aunque no se dio una “migración educativa”, pues de la población inscrita en el ciclo escolar pasado y en el actual, 302,000 cambiaron de escuela privada a pública (1.0%) y 285,000 (0.9%) cambiaron de escuela pública a escuela privada.

“La encuesta del INEGI es una consulta muy sólida, pero es aleatoria, un sondeo, mientras que los datos con registro con nombre y lugar de quién no está acudiendo a la escuela los tiene la SEP”, comentó al recordar que desde la Secretaría de Educación Pública no se han dado a conocer los datos ni de abandono escolar como de rezago educativo.

De los que no terminaron el curso, los motivos específicos asociados a COVID-19 por los que no concluyeron fueron:

Según los datos de la Encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación (ECOVID-ED), del INEGI, se destaca que de las 33.6 millones de personas entre 3 y 29 años inscritas en el ciclo escolar pasado, 5.2 millones no se inscribieron en el actual y 738,400 no lo concluyeron, de los cuales el 58.9% fue por algún motivo relacionado con la epidemia, 8.9% por falta de recursos y 6.7% por tener que trabajar.

