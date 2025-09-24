Sorprende Le Sserafim con cover de “Amor Prohibido” de Selena

El grupo femenil llega a México con su gira Easy Crazy Hot.

El grupo femenil de kpop, Le Sserafim se ha convertido en uno de los grupos más comentados del momento, no solo por su música y coreografías, sino también por la manera en que buscan conectar con públicos de todo el mundo.



Recientemente las idols sorprendieron a sus seguidores con un gesto inesperado pero muy significativo: un cover del clásico “Amor Prohibido” de Selena Quintanilla.



La sorpresa llegó cuando Le Sserafim publicó en YouTube su versión de “Amor Prohibido”, uno de los temas más representativos de Selena.



El video muestra a las cinco integrantes interpretando la canción en un formato muy diferente al estilo visual que suelen manejar. El enfoque fue más relajado, con un toque casero, mientras disfrutan de un día al aire libre.



En la grabación se puede ver a las artistas vestidas de forma casual, compartiendo un picnic, soplando burbujas, jugando entre ellas y riendo.



Con una duración de 2 minutos y 50 segundos, el video ha generado miles de vistas y comentarios positivos por parte de los fans.



Este gesto no pasó desapercibido, ya que la canción “Amor Prohibido” es una de las más queridas del repertorio de Selena.



Pero interpretar este éxito de Selena, implica mucho respeto por su legado y al mismo tiempo es una forma de conectar con el público latino, particularmente ahora que Le Sserafim se prepara para visitar México.



Y es que el grupo femenil llega a México con su gira Easy Crazy Hot, como parte de su gira mundial el grupo tiene planeado visitar diferentes países y llevar su música a más rincones del mundo.



Su llegada a la Ciudad de México ya tiene fecha: martes 23 de septiembre en la Arena Ciudad de México, uno de los recintos más importantes del país.



Sus presentaciones prometen una mezcla de coreografías impactantes, visuales envolventes y una selección de canciones que incluye sus mayores éxitos.



Y es muy probable que la interpretación de “Amor Prohibido” también forme parte del repertorio como un guiño especial al público mexicano.