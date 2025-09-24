Lleva David Monreal apoyos alimentarios a familias de Fresnillo

Esta es la segunda de tres entregas, se benefician cerca de 500 familias con paquetes alimentarios en Zacatecas

En su compromiso por el bienestar de las comunidades rurales, el Gobernador David Monreal Ávila repartió apoyos del programa Corazón Contento a familias de Montemariana, en El Mineral, donde se comprometió a reparar la carretera de esta localidad.



“Vengo a traerles un poco de lo mucho que ha aportado esta comunidad en el proceso de transformación de la vida política y social del estado y del país, y Fresnillo es un caso especial porque se hizo un esfuerzo para llegar a localidades como éstas”, expresó.



Este programa, que es impulsado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), que preside Sara Hernández de Monreal, llega a 30 municipios que decidieron suscribirse a un esquema de apoyo peso a peso a favor de la alimentación de las familias.



Acompañado por Víctor Humberto de la Torre Delgado, director del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), asentó que ésta es la segunda de tres entregas que se harán en el Año del Bienestar 2025 a aproximadamente 500 familias de Montemariana, como muestra de que la gente de Fresnillo y de todo Zacatecas es buena, noble y trabajadora.



Para que este programa sea virtuoso, como retribución, las familias beneficiarias únicamente tienen que realizar labores de limpieza en los frentes de sus casas, así como en los espacios de uso común, con el fin de que se mejore la imagen urbana de sus lugares de origen.



Ante la petición de las personas de Montemariana con relación a la reparación de la carretera de esta comunidad, el Gobernador David Monreal Ávila respondió positivamente y, en ese momento, dio la indicación a la Secretaría de Obras Públicas para que se comiencen los trabajos y en diciembre próximo quede lista, para beneficiar con ello, también, a habitantes de El Ahijadero y Francisco I. Madero, entre otras comunidades.



Bennelly Hernández Ruedas, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), destacó que el programa Corazón Contento es tan bondadoso que llega a los rincones más alejados del estado, por lo que agradeció, a nombre del pueblo de Montemariana, por éstos y los demás beneficios que lleva el mandatario a todo el estado.



Entre esos apoyos destacó las becas, las mochilas, los zapatos y los útiles escolares, que, gracias al Gobernador David Monreal, ahora ya son un derecho constitucional en Zacatecas.