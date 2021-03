Propone INE retirar candidatura al presunto violador Félix Salgado Macedonio

El candidato por Morena presentó sus gastos de precampaña en cero, además de que lo hizo a destiempo; mañana se discute en el Consejo General

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó proponer al Consejo General retirarle a Félix Salgado Macedonio el registro como candidato a la gubernatura de Morena, porque el partido no entregó sus reportes de gastos de precampaña

La votación de la comisión realizada esta noche en carácter privado, como todas las comisiones de Fiscalización, resultó con tres votos a favor y dos en contra para retirarle el registro al candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, pues no subsanaron las omisiones por las que el partido ya había sido sancionado por el Consejo General.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela y el consejero Uuc-kib Espadas votaron en contra, mientras los consejeros Carla Humphrey, Ciro Murayama y Jaime Rivera coincidieron en que no se pueden tolerar estas prácticas con las que partidos o personas que ocupan precandidaturas pretenden seguir ocultando ingresos irregulares o gastos.

Apenas el 12 de marzo la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) que encabeza Mario Delgado, difundió que la gente de Guerrero evaluó y tomó la decisión de que fuera Félix Salgado Macedonio el abanderado de Morena.

De esta manera, el partido del presidente López Obrador, definió su abanderado en ese estado, luego de que su candidatura estaba en suspenso por acusaciones y denuncias de violación sexual, misma que incluso acarreó fuertes críticas en la marcha del pasado 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, donde ellas reclamaron ante Palacio Nacional al presidente que rompiera el pacto patriarcal.

La decisión comunicada por el partido del presidente López Obrador se dio a conocer luego de que ésa misma semana trascendiera que Salgado Macedonio había arrasado en la segunda encuesta hecha por Morena.

En dicho ejercicio, el hasta hoy candidato se hizo de los 10 puntos contemplados, y sus tres contrincantes se colocaron muy lejos del guerrerense, incluso en la pregunta relacionada al respeto a los derechos de las mujeres, pese a las acusaciones de violación.

Macedonio también se colocó al frente de sus rivales en los rubros de “opinión positiva”, “honestidad”, “cercanía”, conocimiento del municipio, “cumple”, “buen candidato”, disposición del voto y preferencia como candidato.

Sin embargo, propias mujeres dentro del partido liderado por Mario Delgado exigieron desde el 5 de marzo que Salgado Macedonio renunciara a la candidatura.