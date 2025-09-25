Senado autoriza salida de militares mexicanos a EUA para adiestramiento militar

-El objetivo es mejorar las capacidades operativas y fortalecer la cooperación militar bilateral

La Cámara de Senadores aprobó con 101 votos, un dictamen para autorizar a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, la salida del país a 60 efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México, para participar en el “Evento SOF No. 9 Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, a realizarse en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos de América.



Se tiene previsto que el adiestramiento se lleve a cabo del 1 de octubre al 15 de noviembre de 2025, con el objetivo de mejorar las capacidades operativas de dicha unidad naval especial y fortalecer la cooperación militar bilateral con las fuerzas especiales del vecino país del norte.



El documento remitido al Ejecutivo Federal precisa que viajarán con equipo táctico, con armamento y sin municiones; y su traslado sería a bordo del avión militar de la Fuerza Aérea Estadounidense C-130 «Hércules».



La Secretaría de Marina, una vez que regrese el personal autorizado, dentro de los siguientes treinta días hábiles, presentará a la Cámara de Senadores un informe sobre los resultados relativos a la participación de la Armada de México en este evento.



El presidente de la Comisión de Marina, Carlos Lomelí Bolaños, dijo que se trata de un dictamen estratégico para la soberanía, la seguridad y el fortalecimiento de las relaciones internacionales, ya que al participar en estos encuentros se ayuda a la Marina Armada de México a aumentar sus capacidades tácticas.