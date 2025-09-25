VATICANO DESMIENTE QUE PAPA LEÓN XIV VISITARÁ MÉXICO PRONTO

La Santa Sede negó categóricamente que se haya anunciado una visita oficial del papa León XIV a México, luego de que circulara en redes sociales un video que así lo afirmaba.
En el material viral, se observa al pontífice hablando frente a la cámara, supuestamente confirmando su viaje tras una invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum. La voz en español que acompaña el video dice: “Quiero anunciarlo con toda claridad. Sí, pronto estaré con ustedes en México. Caminaré con ustedes”. Sin embargo, el Vaticano aclaró que se trata de una manipulación. El video original corresponde a un mensaje dirigido a catequistas vietnamitas, grabado en inglés y publicado en julio por Vatican News. La voz en español que aparece en la versión viral fue sustituida por una traducción falsa.
Expertos detectaron varios indicios de que la voz fue generada con inteligencia artificial: acento robótico, falta de pausas naturales, errores de pronunciación y entonación artificial; sumado a errores en la pronunciación del nombre de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
Incluso, la herramienta ‘Hiya Deepfake Voice Detector’ estimó solo un 14 % de probabilidad de autenticidad en el audio, determinando que la supuesta traducción probablemente sea un deepfake.
Una búsqueda avanzada en la página oficial de Vatican News y en medios de comunicación confirma que no existe ningún anuncio de visita papal a México. La Santa Sede reiteró que no ha emitido comunicado alguno al respecto.
Mientras que una búsqueda avanzada en Google evidencia que ningún medio de comunicación ha difundido informaciones sobre una supuesta visita de León XIV a México.