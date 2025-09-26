Reaccionan Los Ángeles Azules ante explosión de una pipa en Iztapalapa

“Estamos muy consternados todos, estábamos en Reino Unido cuando pasó”.

Después de la terrible explosión de una pipa de gas que ocurrió el pasado 10 de septiembre en el puente de La Concordia en la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México y que dejó un saldo de 30 personas muertas y 15 continúan hospitalizadas, el grupo originario de esta alcaldía, Los Ángeles Azules se pronunció.



Fueron cuestionados sobre el accidente ocurrido hace dos semanas en la Ciudad de México. Elías Mejía, vocalista de la agrupación, fue el encargado de hablar por primera vez sobre este tema.



Dijo que toda la agrupación está muy consternada por lo sucedido en la alcaldía Iztapalapa. El cantante recordó que estaban de gira por Europa cuando ocurrió la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia.



“Estamos muy consternados todos, estábamos en Reino Unido cuando pasó”, contó.



Afirmaron encontrarse muy tristes por la explosión que ocurrió en la alcaldía Iztapalapa. La agrupación externo su pésame a toda la gente que sufrió la muerte de un familiar en la tragedia y lamentó la cantidad de heridos.



“Lamentablemente hubo muchos heridos, todos Los Ángeles estamos muy tristes. El pésame para la gente que no está con nosotros”, expresó.