En Guerrero se fortalece la coordinación con la SEMAR

Se busca mejorar la atención de emergencias y desastres en el estado.

El gobierno del estado de Guerrero a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, fortalece la coordinación institucional con la Secretaría de Marina, para optimizar la atención que se brinda a la población durante situaciones de emergencia o desastres por fenómenos perturbadores.



Por instrucciones de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, se reunió con el Jefe de Operaciones de la Octava Región Naval, Capitán José Luis Arroyo Montejo.



El objetivo central fue establecer una coordinación más estrecha para la atención ante futuros desastres naturales, a los que el estado de Guerrero se encuentra expuesto de manera recurrente.



Arroyo Matus destacó que la colaboración con la Secretaría de Marina es fundamental para lograr atenciones más rápidas, minimizar riesgos y proteger de manera eficaz a la población.



Por su parte, el Capitán Arroyo Montejo, reiteró la disposición de la Octava Región Naval para sumar esfuerzos y responder con prontitud en situaciones críticas, fortaleciendo la confianza de las y los guerrerenses.



Cabe destacar que la Secretaría de Marina y el Gobierno del Estado, a través de la SGIRPCGRO, han trabajado en conjunto en diversos operativos, como la atención a emergencias por lluvias, evacuaciones preventivas y despliegue de ayuda humanitaria, acciones que han permitido reducir el impacto de los fenómenos perturbadores y brindar apoyo oportuno a las comunidades más vulnerables.



A la reunión asistió también la Directora General para Declaratorias de Emergencias, Desastres y Fondos Estatales, Nacionales e Internacionales, Shalom Natalihe Rodríguez Ortiz.



Con este encuentro, ambas instituciones refrendan su compromiso de mantener una coordinación sólida y permanente, en beneficio de la seguridad y bienestar de las familias guerrerenses.