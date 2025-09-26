Entregó Marina del Pilar 123 patrullas a la FESC en Baja California

Se reforzará la vigilancia y atención a la violencia de género en todo el estado.

Con el objetivo de reforzar las labores de vigilancia y protección en todo el estado, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda encabezó este jueves la entrega de 123 nuevas unidades balizadas, que se suman al parque vehicular de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y del Escuadrón Violeta.



De acuerdo con el gobierno estatal, 111 de estas patrullas serán destinadas a la FESC, mientras que las 12 restantes fortalecerán las operaciones del Escuadrón Violeta, especializado en atender casos de violencia de género.



La mandataria destacó que esta inversión permitirá mejorar los tiempos de respuesta y ampliar la cobertura policial en todos los municipios de Baja California, lo que representa un paso importante en la estrategia de seguridad.



“Con esta flota de patrullas seguimos cumpliendo con el compromiso de brindar tranquilidad a las familias y garantizar que nuestras calles sean espacios seguros para todos”, expresó Marina del Pilar durante el acto protocolario.



Con esta entrega, la FESC contará con casi 250 unidades operativas distribuidas en distintas zonas del estado, lo que permitirá reforzar la presencia policiaca en colonias, comunidades rurales y espacios públicos.



La gobernadora reiteró que el trabajo coordinado entre corporaciones estatales y municipales será clave para enfrentar la criminalidad y atender de manera integral a las y los ciudadanos.