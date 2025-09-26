Recortó Banxico 7.50% la tasa de interés

Redujo su tasa de interés clave en 25 puntos básicos, como esperaba el mercado, para llevarla a un nivel de 7.5%.

La Junta de Gobierno de Banco de México informó que recortó la tasa en 25 puntos base para llevarla a un nivel de 7.50%, en una decisión tomada por mayoría.



Como ocurrió en junio y agosto, en esta ocasión el único voto en contra de seguir flexibilizando la política monetaria, fue del Subgobernador Jonathan Heath, el decano de la Junta de Gobierno.



En una decisión esperada por el mercado la Junta de Gobierno del Banco de México aplicó una segunda reducción consecutiva de 25 puntos, en la tasa con la que hiló 10 recortes inmediatos de 11 que lleva el ciclo desde marzo del 2024.



En el comunicado del anuncio, precisaron en la guía de futuras decisiones que hacia delante, la Junta de Gobierno valorará recortes adicionales a la tasa de referencia. Tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación.



Precisó que las acciones que se implementen serán tales que la tasa de referencia sea congruente, en todo momento con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3 % en el plazo previsto.



El plazo referido, será, según el propio comunicado, en el tercer trimestre del próximo año, lo que significa que aún faltan cuatro trimestres, o un año, para llegar a la meta puntual de inflación.



Según lo descrito en el comunicado, la Junta de Gobierno juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario.



La inflación de servicios mantiene un movimiento lateral, ubicándose entre 4.94% y 4.44% entre diciembre del año pasado y agosto de este año. Y la inflación se mantiene fluctuando entre 3.59% alcanzado en enero de este año y el 3.57% de agosto, con picos de 4.42% y 4.32% entre mayo y junio.