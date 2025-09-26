SCJN ADMITE RECURSO Y “SALVA” A SALINAS PLIEGO Y A ELEKTRA

Este nuevo amparo evitará que pague por el momento dos mil mdp al SAT.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, admitió un recurso de revisión que Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, y que presentó contra la sentencia del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que le ordena el pago de 2 mil millones de pesos en impuestos al SAT.



Será Aguilar Ortiz, quien ahora deberá elaborar un proyecto de sentencia para someterlo a discusión en el pleno. Además tendrá que solicitar envíen a la SCJN los autos del juicio de amparo.



Y es que se debe recordar que en junio pasado, magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenaron a Grupo Elektra el pago de alrededor de 2 mil millones de pesos por concepto de impuestos, en un caso que data de 13 años.



Según la sentencia del Tribunal Colegiado, la empresa omitió el pago del Impuesto sobre la Renta, debido a que no sumó a la utilidad fiscal consolidada en la declaración del ejercicio fiscal de 2013, las pérdidas por enajenación de acciones pendientes de disminuir al momento de la desconsolidación.



Con este recurso admitido, corre entonces el plazo de seis meses para resolverlo, si es que no se desecha antes, ya que la Constitución indica que la SCJN deberán resolver en un máximo de seis meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente. Tendrá que resolverse a más tardar en marzo de 2026.



El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó por unanimidad que la empresa debe pagar el crédito fiscal, a pesar de que de último momento Grupo Elektra presentó escritos aludiendo una presunta imparcialidad de los juzgadores para dilatar la sentencia.



El conglomerado de Ricardo Salinas Pliego aún puede interponer la revisión de esta sentencia ante la SCJN, como se espera que haga también para este caso. La nueva Corte, que arrancó sus labores el 1 de septiembre, cambió su integración producto de las primeras elecciones populares del Poder Judicial en la historia reciente.



Apenas esta semana se dio a conocer que Salinas Pliego pagó una fianza de 25 millones de dólares en Estados Unidos (EU) para evitar ser arrestado por una deuda que tiene con la multinacional AT&T Inc., de acuerdo con la agencia de noticias Bloomberg, especializada en empresas, negocios y finanzas.



Salinas Pliego le debe 565 millones de dólares a otros estadounidenses tenedores de deuda, además del adeudo acumulado 74 mil millones de pesos que tiene con el SAT, entidad recaudatoria que depende de la Secretaría de Hacienda en México.



Salinas Pliego, dueño de Elektra, TV Azteca y Banco Azteca, tiene una fortuna de 7500 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Pero Forbes sostiene que el capital del mexicano y su familia es dos mil millones de dólares menor, es decir, de cinco 1500 millones de dólares. Sea cual sea el cálculo, sus deudas se comen ya gran parte de sus activos.



Pero desde hace dos años se ha convertido en archienemigo del Gobierno de México, niega deber tanto a los tenedores de bonos de deuda como al SAT y tampoco reconoce la deuda con AT&T Inc., según Bloomberg.