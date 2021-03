“Vamos a seguir apoyando hasta apagar el incendio en Arteaga”: López Obrador aseguró que su gobierno está presente en el esfuerzo

Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que desde que comenzó el incendio forestal en la sierra de Arteaga, Coahuila, el gobierno federal “ha estado presente” al destacar que nueve instituciones, fundamentalmente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), están trabajando arduamente para sofocar el fuego que inició el pasado 16 de marzo.

“Hay elementos, hay helicópteros suficientes, hay equipos y vamos a seguir apoyando hasta apagar ese incendio, Vamos a seguir ayudando al gobierno de Coahuila, a los gobiernos municipales tanto de Coahuila como de Nuevo León”, aseguró.

Al supervisar el inicio de la obra del proyecto “Agua Saludable para La Laguna”, en Torreón, Coahuila, el cual tendrá un costo de alrededor de 11,000 millones de pesos para que los habitantes de esa región tengan acceso a agua libre de arsénico, el mandatario destacó que es muy importante que haya agua saludable para la región ya que existe una sobreexplotación de los mantos acuíferos, lo que ha significado extraer agua cada vez de mayor profundidad en el subsuelo.

“Ya es agua contaminada de arsénico, que es un elemento dañino para la salud. Por eso se tomó la decisión de priorizar para toda esta región este proyecto. Todos sabemos que hay muchas necesidades, grandes problemas nacional y regionales, pero tenemos que priorizar, decidir con mucha objetividad qué se puede hacer, qué es lo que más se necesita lo que más ayuda y también de manera muy profesional, decidir sobre los recursos y el tiempo de construcción y terminación de las obras”, señaló.

López Obrador recordó que su gobierno ha enfrentado el problema de haber recibido muchas obras inconclusas, muchas de las cuales “ya ni conviene reiniciarlas”.

”Centros de salud, hospitales, trenes, carreteras, escuelas, en fin, un tiradero de obras. Al grado de que algunas, como ha transcurrido tanto tiempo y han estado ahí abandonadas, ya ni conviene reiniciarlas porque es como destinar dinero bueno al malo”, aseguró.

Afirmó que muchos hospitales en el país se construyeron sin planeación, por lo que las obras ya se encontraban en mal estado.

“Eso es lo que nos pasa en el caso de los hospitales que se construyeron sin planeación, en lugares de mucho riesgo en barrancas y ya se fracturaron los cimientos, ya se destruyó la obra negra. Ya para qué continuar con esas obras” resaltó.

Es por eso que -dijo, le encomendó a la Directora de la Conagua, Blanca Jiménez y al ingeniero Germán Martínez, responsable del proyecto “Agua Saludable para La Laguna”, terminar la obra para finales de 2023.

“Es una obra magna, es un proyecto muy importante porque va a significar abastecer de agua a la población de la laguna, hasta 30-40 años en el futuro y agua de buena calidad.. Se va a terminar la pesadilla, la preocupación de que no se está tomando agua sana en la Laguna porque se llegó incluso a instalar plantas de tratamientos para el arsénico.. eso no sucede en otras partes del país y es totalmente inaceptable, independientemente de la eficacia que puedan tener esas planta de tratamiento, pues psicológicamente la gente no puede estar tranquila”, destacó.

Acompañado del gobernador coahuilense Miguel Ángel Riquelme y del mandatario estatal de Durango, José Rosas Aispuro, el Jefe del Ejecutivo agradeció a Eduardo Tricio, presidente de Grupo Lala en la región Lagunera, a quien calificó como “un empresario con dimensión social”, por el esfuerzo para la construcción del proyecto.

“(…) Por eso es una gran obra y esto lo entendió muy bien Eduardo Tricio y los productores de la laguna que ayudan mucho al crecimiento económico del país, producen, generan empleos, pero se tenía esa asignatura pendiente, el que para el desarrollo económico de la laguna, se utiliza más agua de lo debido, de lo recomendado. Por eso cuandose le hizo el planteamiento al ingeniero Tricio, aceptó ayudarnos para que los productores aportaran agua eso os sirve para tener ya la disponibilidad de uso de agua suficiente para comenzar la obra porque también si hacemos la infraestructura, los acueductos, las plantas potabilizadoras y no hay agua, pues queda tirada toda la inversión”, enfatizó.

López Obrador aseguró que es por eso que se tiene la garantía de que el proyecto puede iniciar ya que se contará con el agua suficiente, pero enfatizó que de ninguna manera se les quitará el líquido a los productores.

“(….) No es quitarles el agua y que dejen de producir. Significa tecnificar y evitar el desperdicio, se puede contribuir para que no le falte el agua a la población de la Laguna, agua saludable, de buena calidad”, enfatizó.