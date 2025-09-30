PROPONEN DIPUTADOS CREAR COMISIÓN ESPECIAL PARA COMBATIR EL HUACHICOL FISCAL

Las medidas contempladas buscan frenar problemáticas graves como son el huachicol fiscal en combustibles, ya que los fraudes fiscales en sectores estratégicos han rebasado al sistema aduanero mexicano.

Fue propuesta la creación de una comisión especial para perseguir los delitos de huachicol fiscal y facturación falsa. Por parte del vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, quién anunció que lo planteará a la Fiscalía General de la República (FGR).



Ramírez Cuellas mencionó que se busca fortalecer el sistema aduanal y frenar prácticas de contrabando y evasión fiscal, todo en marco de la discusión de la reforma a la Ley Aduanera, por lo que se enviará al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero la propuesta de crear esta comisión especial para que se persiga de oficio estos delitos.



“El combate a la evasión y la elusión fiscal es la columna vertebral del paquete económico. Por eso desde la Cámara de Diputados haremos una solicitud formal, proponiendo que en el marco de las facultades del artículo 19, la Fiscalía constituya una comisión especial que acompañe, investigue y sancione con mayor rigor estos delitos que tanto daño generan a las finanzas públicas”, señaló Ramírez Cuéllar.



Reconoció que esta propuesta es parte de la “columna vertebral” del paquete económico para recaudar ingresos y combatir la evasión fiscal.



Mencionó que esta propuesta fortalecerá el combate en tres grandes áreas que son el huachicol fiscal en combustibles, que ha dado origen a redes criminales; la manipulación de importaciones temporales, con pérdidas millonarias en sectores como el textil y el del calzado; y por último el llamado huachicol de azúcar, que afecta a miles de productores nacionales.



Resaltó que, el fortalecimiento del sistema aduanal, junto con la creación de la comisión especial en la FGR, permitirá incrementar la recaudación, garantizar un comercio exterior limpio y transparente, y respaldar la sostenibilidad de los programas sociales, de inversión y de pensiones.



Sostuvo que la magnitud de los fraudes fiscales en sectores estratégicos como combustibles, textil, calzado y azúcar muestra que el sistema aduanero mexicano se ha visto rebasado por prácticas de contrabando, subvaluación y simulación de operaciones.