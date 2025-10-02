Premian el gran Trabajo e integridad de Fernando Díaz

-Fernando Díaz Juárez encabezará el Órgano de Administración Judicial del PJEdoméx

En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México y por decisión unánime de sus integrantes, el Magistrado Fernando Díaz Juárez presidirá el Órgano de Administración Judicial para el periodo 2025-2027.



Así se determinó en sesión del Órgano integrado por las Magistradas María Alejandra Almazán Barrera y María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín; los Magistrados Pablo Espinosa Márquez, Hernán Mejía López y el propio Díaz Juárez.



El acto fue atestiguado por la Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistrada Maricela Reyes Hernández y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Magistrado Héctor Macedo García, quien tomó protesta al titular electo y al Secretario Técnico del Órgano, Ricardo Ramírez Mercado.



De acuerdo con el Artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, la Presidenta o Presidente del Órgano de Administración Judicial será designado por el voto mayoritario de sus integrantes y durará en su encargo dos años. Al término del cual, la presidencia se renovará de manera rotatoria.



Este Órgano tiene a su cargo la conducción de la carrera judicial y administrativa: desde la determinación de competencias y especialización de tribunales, juzgados y salas, hasta la evaluación, ingreso, formación y permanencia del personal. Asimismo, supervisa el cumplimiento de normas y el funcionamiento administrativo con plena independencia técnica y de gestión.



Con la designación de su titular, el Órgano de Administración Judicial queda cabalmente integrado para trabajar en la continuidad de las tareas de fortalecimiento institucional y asegurar que la vida interna del PJEdoméx mantenga un rumbo ordenado, transparente y apegado al marco legal.