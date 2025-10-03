Clara Brugada entrega apoyos a familias afectadas por las lluvias en Tláhuac

La mandataria local precisó que la mitad de estos recursos los aporta el Gobierno federal y la otra mitad proviene del Gobierno capitalino.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de recursos a 680 familias afectadas por las intensas lluvias que se registraron el pasado sábado 27 de septiembre en varias zonas de la alcaldía Tláhuac, y anunció la obra de un gran colector.



Acompañada de la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, agradeció la presencia de la población e indicó que cuentan con gobiernos que están con la gente cuando más los necesitan, así como de dependencias como la Defensa, Guardia Nacional y Marina.



“El día de hoy vamos a entregar recursos porque sabemos que aquí, en estas colonias, no fue una inundación más, si no fue un momento terrible en donde el nivel de inundación fue alto”, puntualizó Brugada Molina.



De las 680 viviendas afectadas, 36 fueron catalogadas como verde, cuyo nivel de agua al interior fue hasta de 15 cm; 63 de naranja, el nivel fue de 16 a 30 cm; 149 de rojo, hasta 50 cm, y 432 de morado, más de 50 cm.



La mandataria local precisó que la mitad de estos recursos los aporta el Gobierno federal y la otra mitad proviene del Gobierno capitalino, el cual es independiente al apoyo del seguro de emergencia que se entregará después.



Reiteró el compromiso de su gobierno para atender la emergencia y los daños que provocó, por medio de la entrega de apoyos y la realización de obras que brinden soluciones de raíz al problema de inundaciones en temporadas de lluvias.



Aunado a ello, la titular del Ejecutivo local anunció las obras a realizar a partir de noviembre, a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), entre ellas la de un conector de dos kilómetros para que se canalice el agua hacia otros puntos y se eviten asi las inundaciones.



Informó que para dicha obra se hará una inversión de más de 50 millones de pesos, calculando que dicha obra quede lista para antes de la temporada de lluvias del próximo año.



El secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparzar, informó que se realizará el desazolve de los canales para que una vez instalado el colector, tengan más capacidad de conducción y funcione mejor durante la época de lluvias.



En tanto, la secretaria de Inclusión y Bienestar Social (SEBIEN) Araceli Damián González, agregó que la empresa Mabe se comprometió a producir 2 mil refrigeradores, cada uno con un costo de 8 mil pesos, de los cuales aportará 3 mil pesos y los 5 mil restantes correrán a cargo de asociaciones de asistencia privada.



Finalmente, por parte de la Secretaría de Atención Ciudadana se realizó un censo en coordinación con la SEBIEN para determinar la cantidad de daños y pérdidas materiales, por los cuales se entregarán más de 700 cheques para bienes inmuebles.