Peso mexicano es golpeado por cierre de gobierno de EUA

-La moneda nacional registraba una depreciación de un 0.59%.

El peso mexicano y la Bolsa Mexicana de Valores retrocedieron por segunda jornada consecutiva mientras los inversionistas evaluaban el potencial impacto del cierre parcial del gobierno estadounidense ante la suspensión de su financiación.

El cese de actividades amenazaba con retrasar la publicación al final de la semana de un esperado informe de la nómina no agrícola, considerado clave para determinar los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed).

La moneda nacional cotizaba en 18.4774 unidades, con una depreciación de un 0.59%, a medida que el dólar remontaba frente a una cesta de divisas referenciales después de cuatro sesiones de pérdidas.

Se dio a conocer que el empleo en el sector privado de Estados Unidos se contrajo inesperadamente el mes pasado. Las débiles cifras reforzaron las expectativas de que la Fed recortaría las tasas de interés dos veces más este año, luego de la rebaja de un cuarto de punto de septiembre.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendía un 0.61% a 61,553.76 puntos, prolongando el ajuste de un 1.57% que registró en la víspera tras haber subido a un nuevo máximo histórico de 63,182.59 unidades.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba en un 8.59%, sin cambios frente a su cierre previo, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en un 9.26%.

Reciente:

Más de , , :

Destacadas:

MÉXICO EL PAÍS QUE MÁS COMIDA DESPERDICIA: BAMX

3 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

BAMX ha planteado que más de 30 millones de toneladas de comida y alimentos aún en buen estado se desechan en el …

Trasladarán a mexicanos detenidos en Israel a centro de detención de Ketziot: SRE

3 octubre, 2025
Destacado, Nacional

Se mantiene contacto permanente con todas y todos ellos desde que zarpó la Flotilla Informó la Secretaría de relaciones Exteriores (SRE) mediante …

Mara Lezama entregó domo nuevo a escuela técnica 20 “Rafael Ramírez Castañeda” de Cancún

3 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-Después de 30 años de servicio, esta secundaria ya cuenta con su domo para que el alumnado realice sus actividades protegidos de …

Clara Brugada entrega apoyos a familias afectadas por las lluvias en Tláhuac

3 octubre, 2025
CDMX, Destacado

La mandataria local precisó que la mitad de estos recursos los aporta el Gobierno federal y la otra mitad proviene del Gobierno …

“Que nunca más el estado reprima a la juventud”: Rojo de la Vega

3 octubre, 2025
CDMX, Destacado

-La alcaldesa encabezó un homenaje a las víctimas del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. En memoria de las víctimas del …

Estrategia de seguridad redujo 29% extorsiones en Edoméx: Delfina Gómez

3 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-En coordinación con los tres órdenes de gobierno se refuerza la campaña para denunciar de manera anónima al 089 los casos de …

Labores para rescatar el Río Lerma dan inicio: Ramírez Ponce

3 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Los trabajos de rescate del Río Lerma están encaminados a recuperar y sanearlo, ya que es considerado uno de los afluentes más …

Académico de la UAEMéx lidera proyecto para la producción sustentable de agave

3 octubre, 2025
Destacado, Edomex

El investigador señaló que su proyecto ha recibido financiamiento de orden federal por parte del SECIHTI. El investigador de la Facultad de …

Supervisa Ricardo Moreno inicio de pavimentación de calle Pajaritos en Tlacotepec

3 octubre, 2025
Destacado, Edomex

-La transformación de la calle será benéfica para al menos 4900 habitantes de la colonia El Refugio. El alcalde Ricardo Moreno supervisó …

Isaac Montoya encabeza el 57° aniversario del 2 de octubre

3 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Mencionó que el 2 de octubre de 1968 quedó marcado en la historia de México como un día de dolor y resistencia. …

Saray Benítez entrega lentes y aparatos funcionales en Mexicaltzingo

3 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Señaló que esta entrega se hace con mucho amor y entusiasmo. La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinosa, encabezó la jornada …

Todo listo para que México se enfrente a Marruecos en el Mundial Sub 20 en Chile

3 octubre, 2025
Deportes, Destacado

Será mañana sábado 4 de octubre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. Se alista la Selección Mexicana para disputar …

Lanzarán documental de One Direction en Netflix

3 octubre, 2025
Destacado, Espectáculos

En este documental tocarán el tema de la muerte de Liam Payne. Los integrantes de la banda One Direction se preparan para …

¡FUERA EL FUERO!

2 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

La presidenta Sheinbaum propondrá la eliminación del fuero para diputados y senadores en la Reforma Electoral. Informó la presidenta Claudia Sheinbaum que …

Durante 2025 turismo en México alcanzó 55 millones de visitantes

2 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Los turistas internacionales generaron un gasto total de 18.681 millones de dólares durante el primer semestre del año. México ha logrado consolidarse …

Inicia entrega de apoyos a personas afectadas por lluvias en Nezahualcóyotl y Los Reyes la Paz: Ariadna Montiel

2 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-Continúa el censo que realizan brigadas de servidores de la nación en ambos municipios mexiquenses La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, …

Presenta Marina del Pilar “Comunder Violeta”, transporte para mujeres estudiantes

2 octubre, 2025
Destacado, Nacional

Enfatizó que la educación no es un privilegio, es un derecho. El “Comunder Violeta” será una nueva modalidad de transporte seguro y …

Clara Brugada entrega más de 2500 apoyos a familias afectadas por lluvias en Iztapalapa

2 octubre, 2025
CDMX, Destacado

-Los recursos entregados en esa demarcación van de los 8 mil hasta los 50 mil pesos, dependiendo del nivel de afectación en …

Luis Mendoza entrega 40 patrullas híbridas a la estrategia Blindar BJ360°

2 octubre, 2025
CDMX, Destacado

Las nuevas unidades, además de ser híbridas y amigables con el medio ambiente, están equipadas con tecnología de última generación. Para reafirmar …

Premian el gran Trabajo e integridad de Fernando Díaz

2 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Fernando Díaz Juárez encabezará el Órgano de Administración Judicial del PJEdoméx En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado …

Afectaciones en Nezahualcóyotl han sido atendidas al 100%: Delfina Gómez

2 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Se han atendido a 21 mil familias, recuperando 112 calles y rehabilitando 100% de vialidades en Nezahualcóyotl. Al rendir informe en la …

UAEMéx anuncia la creación de la Coordinación de Articulación Social

2 octubre, 2025
Destacado, Edomex

La primera rectora universitaria subrayó que el plan rector será la columna vertebral de la administración 2025-2029. La rectora de la Universidad …

Toluca encabeza reducción de delitos en Edoméx con 25.72%: Ricardo Moreno

2 octubre, 2025
Destacado, Edomex

-Esta reducción es resultado del esfuerzo conjunto entre los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno Toluca se posiciona como …

Instala GEM en Lerma bomba para retirar 1500 litros de agua en zonas afectadas por lluvias

2 octubre, 2025
Destacado, Edomex

-Refuerza bordos en San Pedro Tultepec y calles próximas a la ribera del río. El Gobierno del Estado de México instaló una …

Rutas alternas se habilitan en San Francisco Tlalcilalcalpan por obras: Adolfo Solís

2 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Mencionó que este espacio está pensado en las necesidades presentes y, sobre todo, en las generaciones futuras. El presidente municipal de Almoloya …

Toluca remonta y vence al Galaxy, ganando la Campeones Cup

2 octubre, 2025
Deportes, Destacado

Los Diablos Rojos levantaron su tercer título del 2025 venciendo al LA Galaxy. Toluca se corona en un partido polémico, lleno de …

¡Lo logró! La Niñera brilla en Hollywood; recibe su estrella en el Paseo de la Fama

2 octubre, 2025
Destacado, Espectáculos

-Fran Drescher, la inolvidable protagonista de La Niñera, celebra su cumpleaños número 68 recibiendo su estrella. La actriz Fran Drescher ya tiene …

CON ÉXITO CIERRA SHEINBAUM GIRA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

1 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-“Hay que rendir cuentas en cada entidad de la República para que se conozca qué hicimos en Morelos y qué vamos a …

Aprueba el Senado Reforma en materia de Extorsión

1 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general para enfrentar este delito La Cámara de Senadores de la República …

A la espera México de publicación de nuevos aranceles de Trump: Ebrard

1 octubre, 2025
Destacado, Nacional

Señaló que México se encuentra en comunicación con el secretario de Comercio estadounidense. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que el …

Mara Lezama entrega parque rescatado para el bienestar de familias de la colonia 8 de Octubre

1 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-Con el programa de rescate de espacios públicos “Que Brille Chetumal”, al que se sumaron alumnos del Colegio de Bachilleres, se rehabilitó …

Clara Brugada presenta medidas de tránsito para regular el transporte de sustancias peligrosas en CDMX

1 octubre, 2025
CDMX, Destacado

Detalló que el primer punto consiste en la reducción del límite de velocidad a 30 kilómetros por hora. Las propuestas abarcan temas …

Luis Mendoza avanza en el retiro total de cableado en desuso en coordinación con empresas de telecomunicaciones

1 octubre, 2025
CDMX, Destacado

La alcaldía Benito Juárez reitera que la colaboración con las compañías cableras continuará como una política permanente. El Gobierno del alcalde de …

Destaca Enrique Vargas liderazgo y crítica propositiva de Rosa Icela ante el Senado

1 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Enrique Vargas no solo fue crítico, también planteó propuestas para mejorar la coordinación entre niveles de gobierno. Durante la comparecencia de la …

Delfina Gómez y Claudia Sheinbaum agilizan ayuda en Nezahualcóyotl

1 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

La presidenta anunció que en 15 días se tendrá un avance en la definición de obras necesarias para ayudar a todo el …

Firman UAEMéx y TEEM convenio para fortalecer educación, investigación y democracia en Edoméx

1 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Reafirmó que la signa de este convenio tendrá como objetivos generales el impulso del intercambio académico. Buscando fortalecer las colaboraciones interinstitucionales que …

Garantiza Toluca una Feria y Festival del Alfeñique seguro y en armonía

1 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Por instrucción del Presidente Municipal Ricardo Moreno se desplegaron acciones especiales de seguridad. Con el compromiso de que las familias toluqueñas y …

Entrega Isaac Montoya Sendero Seguro y Luminoso en Izcalli Chamapa

1 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Esta entrega se realizó a través del operativo Construyendo Bienestar para el Pueblo. El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, encabezó …

Trabajos de desahogo del Río Viejo se intensifican en Lerma: Ramírez Ponce

1 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Subrayó que las acciones se llevan a cabo en coordinación con el GEM y la Conagua. El presidente municipal de Lerma, Miguel …

Suspenden al exentrenador de Laura Muir; lo señalan de ejercer intimidación

1 octubre, 2025
Deportes, Destacado

-Fue suspendido durante tres años por mala conducta grave, después de que había priorizado el rendimiento por encima del bienestar del atleta. …

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.