Morena presenta lista de diputados plurinominales

Yeidckol Polevnsky, un sobreviviente de Ayotzinapa y Patricia Armendáriz son algunos de los candidatos.

El partido Morena dio a conocer los nombres que encabezan las listas de los candidatos a diputados plurinominales. Los cuales se eligieron mediante asignación directa y tómbola.

Entre los nombres figuran políticos de Morena y de otros partidos, así como empresarios, activistas e, inclusive, actores.

Así, en la lista de la tercera circunscripción aparece el dueño de Tabasco Hoy, Oscar Catón Zetina. Además de la empresaria Patricia Armendáriz, directora de Financiera Sustentable y una de las defensoras del gobierno de López Obrador.

De igual forma está Sonia Rincón Chanona, diputada federal de Nueva Alianza. Y Manuel Vázquez Arellano (Omar García), sobreviviente a la noche de Iguala en la que desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa.

En tanto, la cuarta circunscripción la encabeza el hijo del titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Garza. Y la actriz Marisol Gasé. Así como la ex reportera de Televisión Azteca, Selene Ávila Flores. Y el papá del piloto mexicano Sergio Pérez, Antonio Pérez Garibay.

Asimismo, está la integrante de la comisión de elecciones de Morena, Esther Gómez, y el recién convertido morenista , Julio César Moreno, alcalde de Venustiano Carranza.

Finalmente, en la quinta circunscripción destaca la ex presidenta de Morena y ex candidata a gobernadora del municipio de Naucalpan de Juárez, Yeidckol Polevnsky. Así como el representante del partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Carlos Gutiérrez Luna.