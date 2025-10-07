Se fortalecen corporaciones policiacas con Estrategias de Seguridad en la UABC

Estas acciones derivan del acuerdo sostenido recientemente entre la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y el rector de la UABC.

Con el propósito de fortalecer las estrategias de prevención y seguridad en la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), el secretario de Seguridad Ciudadana, General Laureano Carrillo Rodríguez, encabezó una reunión con mandos estatales, municipales y representantes de la máxima casa de estudios.



Entre los principales acuerdos se estableció el reforzamiento de esquemas preventivos, la ampliación de sistemas de videovigilancia, la implementación de patrullajes coordinados y la capacitación constante a estudiantes para fomentar la denuncia oportuna y el autocuidado.



“Nuestro compromiso como corporaciones de seguridad en la entidad, es garantizar que las y los estudiantes de Baja California, puedan desarrollar sus actividades en espacios seguros”, agregó.



Estas acciones derivan del acuerdo sostenido recientemente entre la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y el rector de la UABC, Luis Enrique Palafox Maestre, donde se estableció una ruta de colaboración permanente para garantizar entornos universitarios más seguros.



En la reunión se contó con la participación del director de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Luis Felipe Chan Baltazar, así como integrantes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), del Escuadrón Violeta, y representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes acordaron fortalecer el trabajo conjunto en beneficio de la comunidad universitaria.



Con esto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California refrenda su compromiso de mantener espacios educativos seguros y fortalecer la confianza ciudadana a través de la prevención, la coordinación institucional y la proximidad con las juventudes bajacalifornianas.