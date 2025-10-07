Logra México autorización para repatriar a connacionales detenidos por Israel

Se llevará a cabo en coordinación con nuestras embajadas en la región.

Se dio a conocer que el gobierno mexicano logró obtener la autorización del gobierno israelí de Benjamín Netanyahu para la próxima repatriación a México de los seis connacionales que fueron detenidos por el ejército de Israel mientras navegaban con otros cientos de activistas internacionales en la Flotilla Global Sumud, que buscaba llegar a Gaza para entregar ayuda humanitaria.



Asi lo señaló la Cancillería mexicana, fue el embajador de México en Tel Aviv, Mauricio Escanero, quién visitó a los seis ciudadanos mexicanos encarcelados en el centro de detención de Ktziot y les informó sobre su regreso a México, que se llevará a cabo en coordinación con nuestras embajadas en la región.



Mediante un comunicado dio a conocer: “Para asegurar un retorno seguro a México se implementará un protocolo de protección que incluye el acompañamiento del embajador de México en Israel durante su trayecto de regreso”.



Al menos 170 activistas privados de su libertad en Israel fueron expulsados a Grecia, como fue el caso de la activista sueca Greta Thunberg, quien fue sometida a maltratos durante su encarcelamiento; al llegar en territorio griego, la activista denunció que los líderes mundiales siguen alimentando el genocidio en Gaza y en otras partes del mundo, como en el Congo, Sudán y Afganistán.