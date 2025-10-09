¡TULUM EN QUIEBRA! GRACIAS AL CRIMEN ORGANIZADO

Una escalada de violencia y corrupción han puesto en crisis el turismo nacional y extranjero, sumado a los excesivos precios y malos tratos que reciben los turistas.

Tulum, uno de los destinos más cotizados del Caribe mexicano, hoy está irreconocible. Calles vacías, restaurantes cerrados y playas desiertas pintan una escena inusual, sobre todo, cuando años anteriores se desbordaba de turistas.



Y es que lo que en algún momento fue uno de los lugares con mayor turismo en México hoy enfrenta una enorme crisis que se ha hecho tendencia a nivel nacional.



Y es que de manera preocupante Tulum dejó de ser atractivo a los turistas nacionales y extranjeros y hay varios motivos que explican su mala racha. Múltiples videos muestran calles vacías, playas solas y hoteles desolados.



El paraíso uno vez conocido por sus playas de arena blanca, sus ruinas mayas frente al mar y su vibrante escena alternativa, está viendo una fuerte caída en visitantes, actualmente los hoteles de la zona costera y centro de Tulum registran la ocupación más baja de los últimos años, solamente comparada con la enorme crisis que tuvieron durante la pandemia por el Covid-19.



Turistas han denunciado que el lugar se convirtió en una burbuja de lujo donde todo es carísimo y elitista, tanto para consumidores locales como extranjeros, han señalado que locales realizan cobros exagerados por productos simples como refrescos o helados; con accesos restringidos a las playas y un trato diferenciado.



Ante el desplome en las cifras de ocupación, algunos hoteles y clubes han comenzado a eliminar el cover o consumo mínimo, y ahora permiten el acceso libre a sus instalaciones. Quieren atraer de nuevo al turista nacional, ese que abandonaron cuando creyeron que los dólares nunca dejarían de llegar.



Y es que muchos mexicanos han afirmado que ahora ya es más barato viajar a Europa que ir de vacaciones a propio Cancún o Tulum, dato que refleja este descontento.



La baja afluencia turística ha sido tan fuerte que varios comerciantes han salido a pedir disculpas públicas a los visitantes nacionales, aquellos que durante años fueron ignorados o maltratados en favor de los turistas extranjeros.



Un dato que puede ejemplificar la crisis en Tulum es el número de visitantes registrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a las zonas arqueológicas; pasó de 239 mil en enero, a 119 mil en mayo, con tendencia a la baja en septiembre y octubre.



También se evidencia una baja en la llegada de vuelos nacionales e internacionales. En la última semana de julio de 2025, Quintana Roo registró mil 967 vuelos: 746 nacionales y mil 221 internacionales.



El nuevo “Parque Jaguar”, una iniciativa gubernamental ha sido objeto de críticas por presuntamente limitar el acceso libre a playas y zonas arqueológicas, sin que la experiencia ofrezca mejoras claras.



El sargazo y el deterioro ambiental de la zona también es otro factor clave. En gran parte de 2025, las playas se han mantenido cubiertas de algas, generando malos olores y aguas turbias, lo que aleja a los turistas que buscan el típico mar turquesa.



A esto se suma el deterioro de la infraestructura turística, la sobreexplotación inmobiliaria y la falta de servicios públicos básicos como agua potable o manejo adecuado de residuos.



Pero uno de los factores que más ha influenciado es la inseguridad que se vive en la zona. Uno de los golpes más duros a la imagen del destino ocurrió en marzo de 2025, cuando el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tulum, José Roberto Rodríguez Bautista, fue asesinado a plena luz del día.



La ciudad estaba a merced de organizaciones criminales capaces de ejecutar a la máxima autoridad en seguridad sin que hubiera respuesta inmediata.



Los empresarios y el gobierno se han percatado de la enorme crisis que atraviesa Tulum y han decidió implementar medidas para recuperar, tan siquiera, el turismo nacional.



Y es que la alarmante baja de turistas contrasta con los números que precisan que el número de turistas en México ha aumentado, por lo que, lo que se vive en Tulum, es un caso en particular.



La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el tema, informó que ya solicitó a la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, atender el tema.