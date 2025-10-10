Encabeza Saray Benítez ceremonia por el 156 aniversario de Mexicaltzingo

Saray Benítez aseguró que todos y cada uno de los habitantes luchan, todos los días, por un futuro más prometedor.

La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinosa, junto con su cabildo encabezó la ceremonia conmemorativa por el 156 Aniversario de la fundación del municipio, precisando a la población que la grandeza del territorio es gracias a ellos y su extraordinario trabajo.

Durante el evento la presidenta mencionó a los asistentes que Mexicaltzingo es un territorio es extraordinario, único y lleno de esperanza por el aporte y trabajo que realiza cada uno de sus habitantes.

Al dirigirse a los jóvenes asistentes, señaló: “las nuevas generaciones tienen un compromiso con sus familias y con el territorio que los vio formarse”.

“El porvenir está en sus manos, pero también en su corazón; les pido hablar y conducirse con verdad y valentía, ya que son valores de los que no pueden separarse”.

Y reafirmó que su gobierno se conduce con disciplina y con mucho compromiso de servicio a la población. Sostuvo que la conmemoración del municipio exige una reflexión para que todos sus habitantes miren al pasado, pero sobre todo al presente y futuro para seguir construyendo un presente más humano y solidario, un futuro más luminoso, más respetuoso para todas y para todos.

Saray Benítez aseguró que todos y cada uno de los habitantes luchan, todos los días, por un futuro más prometedor, y tanto campesinos, como comerciantes y trabajadores en general, junto con maestras y maestros y sus estudiantes, hace lo necesario para prosperar. En ese sentido, pidió a la población no atender rumores, mentiras, ni hacer eco a descalificaciones.

Y añadió “hoy más que nunca necesitamos volver a lo esencial, a la verdad, al diálogo y al respeto. Escuchar antes de juzgar, preguntar antes de atacar, buscar la paz es fundamental”, concluyó.

Durante el evento conmemorativo la presidenta estuvo acompañada por vecinas y vecinos, así como de César Faz Ruelas, Subsecretario de Desarrollo Municipal de Gobierno del Estado de México y representante de la maestra Delfina Gómez; Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal de Justicia estatal; María del Carmen Espinoza Beltrán; Regidores, Directores del Ayuntamiento y Alejandra Castro Nava y Jazmín Delgado López, Presidentas Municipales de San Antonio La Isla y Chapultepec, respectivamente.

