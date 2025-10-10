Lleva Ricardo Moreno luminarias y alumbrado público a San Juan Tilapa

-Se realizó el reemplazo, mantenimiento y ampliación del alumbrado público, además de la colocación de luminarias en la calle Camino a la Hacienda

Para que las familias tengan calles más iluminadas con mayor seguridad, tranquilidad y bienestar, el Presidente Municipal, Ricardo Moreno, llevó el programa Toluca se llena de luz a San Juan Tilapa, cumpliendo así un compromiso con la zona sur del municipio y transformando la vida de cientos de personas que ya pueden caminar con confianza por su comunidad.



Acompañado por la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF, Rocío Pegueros, el alcalde reiteró que esta zona no será olvidada de nuevo, por lo que llevarán más acciones y programas a la región, como los del órgano asistencial, obra y servicios públicos, por mencionar algunos, ya que Toluca no termina en San Juan Tilapa, comienza aquí, dijo.



Por su parte, el director general de Servicios Públicos, Gustavo Anaya, explicó que la delegación contaba con 541 luminarias en total, de las cuales se dio mantenimiento a 80, se sustituyeron 535 y se amplió la red con 32 más, por lo que el número creció a 647.



Además, compartió que aunque el Gobierno municipal no realiza este tipo de trabajos, se instalaron postes de concreto en la calle Camino a la Hacienda, a través de seis excavaciones con mano de obra de servidores públicos y vecinos de la zona, los cuales se vistieron con la infraestructura correspondiente y se instalaron 10 luminarias y 800 metros de cable, que los ciudadanos implementaron.



El reemplazo, mantenimiento y ampliaciones del alumbrado se refleja también en la plaza principal y en el atrio de la iglesia; además, para que la población disfrute estas fechas de Día de Muertos, se sacaron 10 toneladas de basura del panteón delegacional y se hizo un llamado a evitar tirar basura en la vía pública.



A nombre de los vecinos, el primer delegado de San Juan Tilapa, Omar Rueda, señaló que el trabajo en equipo entre sociedad y gobierno ha dado grandes resultados como en la calle Camino a la Hacienda que por primera vez cuenta con alumbrado público, pues históricamente nadie la había volteado a ver, y beneficia a cientos de familias por lo que, reiteró, la comunidad seguirá avanzando de la mano con el alcalde Ricardo Moreno.



Con estas acciones, Toluca continúa llenándose de luz, mejorando la seguridad y la calidad de vida de sus habitantes.