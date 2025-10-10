El Edoméx encabeza la eficiencia recaudatoria del país: Óscar Flores Jiménez

En su comparecencia ante la Legislatura local, el Secretario de Finanzas destacó ingresos récord por casi 354 mil millones de pesos, muestra de la confianza de los contribuyentes.

El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, ha fortalecido la confianza de las y los contribuyentes, posicionándose como líder nacional en eficiencia recaudatoria, con ingresos récord por 353 mil 911 millones de pesos, 22 mil 58 millones más que el año pasado, afirmó Óscar Flores Jiménez, Secretario de Finanzas, durante su comparecencia ante la LXII Legislatura mexiquense con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.



“Nuestro compromiso es garantizar que los recursos públicos se utilicen con responsabilidad, transparencia y eficiencia, priorizando a quienes históricamente han sido más vulnerables. En cada acto, en cada acción, como lo manifiesta nuestra Gobernadora, de manera decidida y convencida: Por el bien de todos, primero los pobres”, aseguró el titular de Finanzas.



En cuanto al rescate del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), el cual se encuentra en una crisis estructural, la presente administración, en beneficio de los derechohabientes, realizará acciones como un nuevo modelo de aportaciones solidarias y progresivas, una propuesta legislativa integral con respaldo técnico para una reforma estructural a la Ley de Seguridad Social del estado, y acciones firmes en defensa jurídica y fiscalización responsable.



Informó que, en este segundo año de gobierno, los ingresos propios han alcanzado 62 mil 827 millones de pesos, un aumento del 27.5% respecto al primer año de gestión. Este año se ofrecen 26 estímulos fiscales, destacando el subsidio a la tenencia a 4.5 millones de vehículos, generando un ahorro de 7828 millones de pesos para las familias mexiquenses.



En materia de fiscalización, con la implementación de un modelo sectorial y focalizado, se tiene un ingreso de 5753 millones de pesos a las arcas públicas; las participaciones federales referenciadas superaron en 4950 millones de pesos las estimaciones iniciales; y se contribuyó a que los municipios aumentaran 14.3% la recaudación del impuesto predial.



Acorde al Plan de Desarrollo 2023-2029 del Estado de México, 70 de cada 100 pesos del gasto programable se orientan al desarrollo social, en materia de educación, salud, seguridad y bienestar social.



Puntualizó que, para ejercer un gasto público responsable con aplicación en beneficio de la población, del Presupuesto de Egresos 2025, se han otorgado 32 mil 928 millones de pesos al sector de seguridad para procurar la paz, un incremento de 6% en comparación con el 2024; 136 mil 812 millones de pesos para garantizar el empoderamiento de las mujeres, la igualdad de género y la prevención de la violencia.



Al desarrollo territorial se han destinado 6981 millones de pesos, un aumento de 8.4% en comparación al año pasado; y 17 mil 749 millones para infraestructura, 275 millones más que en el 2024.



Destacó que, con el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno, se implementa el Plan Integral para la Zona Oriente, con una inversión de 75 mil 786 millones de pesos, para 121 líneas de acción en infraestructura social, movilidad, vivienda, educación y salud; para esta estrategia, la federación aporta el 60 por ciento, el estado 30% y los municipios el 10 por ciento.



Finalmente, señaló que, para el final de la presente administración, se contempla una reducción de casi 2900 millones de pesos en el servicio de la deuda pública, pasando de 7199 millones de pesos a 4340 millones.



Óscar Flores afirmó que, con una visión humanista, de bienestar y desarrollo justo, la administración de la Gobernadora Delfina Gómez, ha implementado una estrategia efectiva para la recaudación y la implementación de los recursos en favor de las y los mexiquenses, porque por el bien de todos, primero los pobres.