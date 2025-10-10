AUMENTA EN MÉXICO USO DE APPS DE PRÉSTAMOS FALSOS PARA EXTORSIONAR

Esta nueva estafa digital amenaza a miles de usuarios mexicanos, pues terminan siendo extorsionados, intimidados y con su información personal comprometida.

En México, ha aumentado de manera alarmante el que cada vez más personas caigan en las redes de las llamadas apps de préstamos falsos, que son plataformas que prometen dinero inmediato sin requisitos, pero que en realidad forman parte de un esquema de fraude y extorsión digital. Así lo informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), quien junto con la Policía Cibernética han señalado que estas aplicaciones conocidas como “montadeudas” han incrementado de manera preocupante sus operaciones en los últimos meses, afectando principalmente a usuarios que buscan préstamos urgentes para cubrir gastos personales o emergencias.



Y es que de acuerdo a lo informado por las autoridades, los delincuentes ofrecen créditos fáciles con supuestos intereses bajos. Sin embargo, al descargar la app, los usuarios tienen que otorgar permisos para acceder a sus contactos, fotos y archivos.



Cuando el préstamo no se paga en el tiempo exigido, los operadores comienzan una campaña de intimidación, enviando amenazas y difundiendo información privada para forzar el pago.



Muchas de estas plataformas no están registradas ante la Condusef ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informaron las autoridades, por lo que es casi imposible poder rastrearlas. Sumándose que los responsables suelen operar desde el extranjero utilizando cuentas falsas y servidores fuera del país.



La Policía Cibernética ha señalado en recientes datos que se han podido identificar más de 1,500 aplicaciones fraudulentas relacionadas con los montadeudas. En la Ciudad de México, se han abierto cientos de carpetas de investigación por delitos como extorsión, amenazas y robo de identidad.



La mayoría de las víctimas son personas que buscan préstamos pequeños y rápidos, sin saber que al aceptar las condiciones de las apps entregan acceso total a su información personal. Los delincuentes utilizan esos datos para hostigar tanto al deudor como a sus familiares.



La FGJCDMX ha emitido algunas recomendaciones para evitar ser víctimas de estos extorsionadores, recomiendan no realizar pagos a cuentas desconocidas y eliminar de inmediato cualquier aplicación sospechosa. También se debe revocar los permisos de acceso desde el teléfono y presentar una denuncia ante la Policía Cibernética o el Ministerio Público.



Las autoridades insisten en descargar únicamente aplicaciones financieras autorizadas por la Condusef, y desconfiar de aquellas que ofrecen préstamos sin contrato, sin historial crediticio o con intereses demasiado buenos para ser verdad.



El fenómeno de los montadeudas digitales se ha convertido en una amenaza creciente para los usuarios. Por ello, las autoridades piden mantener la precaución y recordar que la urgencia económica no debe abrir la puerta al fraude.