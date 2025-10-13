SHEINBAUM VISITA A DAMNIFICADOS POR LAS LLUVIAS EN PUEBLA, VERACRUZ E HIDALGO

-Las Fuerzas Armadas implementan los Planes DN-III-E y Plan Marina en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que, en apoyo y atención a las personas afectadas por las lluvias, realizará este domingo un recorrido por los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, donde las Fuerzas Armadas implementan los Planes DN-III-E y Marina al igual que en San Luis Potosí y Querétaro, entidades que visitará mañana lunes 13 de octubre.



“Este domingo estaremos en Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades afectadas por lluvias. Atendemos la emergencia con los planes DN-III-E y Marina; pronto iniciará el censo para distribuir apoyos. No vamos a dejar a nadie desamparado”, puntualizó a través de redes sociales.



Destacó que desde el pasado viernes 10 de octubre, se instaló el Comité Nacional de Emergencias para auxiliar a la población de los 111 municipios afectados de los estados Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Querétaro, en donde se presentaron 108 interrupciones en 18 carreteras federales: 103 ya fueron atendidas y se trabaja en las cinco restantes, además de que se garantiza que haya alimentación, agua potable y que los refugios operen al 100%.



“A las personas que perdieron a un familiar, no solo nuestra solidaridad, sino nuestro apoyo. Y a las personas que aún no encuentran a sus familiares, les pido, por favor, que puedan llamar al 079, ahí hay un equipo permanente para estar informando y atendiendo a la población”, puntualizó.



Luego de realizar un recorrido, por Puebla y Veracruz, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que, este lunes los servidores de la nación de la Secretaría de Bienestar iniciarán el censo por las afectaciones que han dejado las lluvias de los últimos días en Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.



Desde el Centro de Comando Permanente en Veracruz, junto a la gobernadora del estado, Rocío Nahle, detalló que en la entidad se establecieron puentes aéreos para entrega de alimentos, agua y poder realizar traslados. Además, se trabaja de manera conjunta con el gobierno del estado, las Secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Defensa y Marina e incluso empresas constructoras privadas, para abrir los caminos lo más pronto posible.