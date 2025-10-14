Gobierno de Baja California se ilumina de rosa por el mes de la detección de cáncer de mama

El color es el distintivo de la lucha contra esta enfermedad.

En el marco de la campaña 2025 “Octubre: Mes Rosa por la Lucha Contra el Cáncer de Mama”, el inmueble que alberga al Gobierno del Estado en Mexicali se ilumina de rosa.



El oficial mayor de Gobierno, David Cervantes Aguilar, informó que la acción tiene como objetivo reforzar la concientización sobre la detección temprana, el color es el distintivo de la lucha contra esta enfermedad.



“El mes de octubre es un mes rosa, ya que el 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, es una instrucción de nuestra Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda el apoyar las actividades que fomenten el cuidado de la salud”, indicó.



El funcionario estatal resaltó que, de acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Salud de Baja California, la presente administración estatal realiza más de 20 mil mastografías anualmente.



Por último, Cervantes Aguilar, invitó a las personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo Estatal a estar atentas de las actividades de la campaña Octubre: Mes Rosa por la Lucha Contra el Cáncer de Mama”.