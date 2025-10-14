David Monreal se solidariza con estados afectados por lluvias

-Envía abrazo fraterno a ciudadanos afectados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí; anuncia instalación de dos centros de acopio para auxiliar a los damnificados.

Al encabezar la ceremonia de Honores a la Bandera en las instalaciones de la Decimoprimera Zona Militar, el Gobernador David Monreal Ávila expresó la más profunda solidaridad del pueblo y Gobierno de Zacatecas con los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, que actualmente padecen las consecuencias de inundaciones por lluvias intensas.



En presencia del Comandante de la 5ª Región Militar, Porfirio Fuentes Vélez, el mandatario estatal envió un abrazo fraterno a los ciudadanos de los estados que hoy padecen por las intensas lluvias; y expresó sus “condolencias a las familias que, con este motivo, han perdido a algún ser querido”.



Informó que, desde el pasado fin de semana, se han puesto en marcha dos centros de acopio para canalizar la ayuda; el primero de ellos encabezado por la señora Sara Hernández, en las instalaciones del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), mientras que el segundo está coordinado por la Secretaría General de Gobierno.



Como parte de la respuesta institucional, en presencia de la Delegada de Programas para el Desarrollo, Adilene Rosales Romero, el Gobernador Monreal Ávila informó que acudió un equipo de trabajo para colaborar en las zonas afectadas.



El Gobernador David Monreal Ávila expresó su gratitud y reconocimiento al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional y a la Policía Estatal, cuyo trabajo ha sido fundamental para la pacificación del estado.



Destacó que la seguridad recuperada ha permitido que la entidad registre saldos blancos en todas y cada una de las festividades, posicionándose entre los primeros lugares a nivel nacional, esto ha traído como consecuencia un notable incremento de visitantes y la atracción de eventos de talla mundial.



Mencionó que el Festival Internacional de Teatro de Calle ha contado con plazas llenas y anunció que el próximo fin de semana se celebrarán tres importantes eventos, dos de ellos internacionales: la competencia de deporte extremo Ultramán, la Carrera Panamericana que regresa después de más de una década, y la visita de congresistas del gobierno americano.



Reconoció a los jóvenes del Bachillerato Policial y del Bachillerato Militarizado, en quienes, dijo, estamos depositando mucha confianza, su formación en disciplina, lealtad y orden garantiza el fortalecimiento de las instituciones y un buen futuro para el estado.