Repunta inflación en México 3.76% en septiembre

La inflación a los consumidores repuntó por segundo mes consecutivo, pero se mantuvo dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico), informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Durante el mes patrio el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó un avance mensual de 0.23%, con lo cual la inflación fue de 3.76% anual.



De esta manera, la inflación se aceleraría por segundo mes consecutivo, pero se mantendría dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico) de 3% +/-1 punto porcentual.



Dentro del informe del Inegi, se observó que los servicios continúan presionando el índice general. En el mes, se encarecieron 4.36%, mientras que las mercancías presentaron una inflación de 4.19 por ciento.



El Inegi informó que los precios al productor en México incrementaron, en septiembre, 3.06% en comparación anual, una desaceleración desde 3.33% que se reportó un mes antes.



El informe del Inegi también reveló cuáles fueron los productos que, por incidencia, más pegaron al bolsillo de las y los mexicanos en el mes patrio en comparación con agosto, son: vivienda propia 0.21%, primaria 5.98%, loncherías, fondas, torterías y taquerías 0.47%, universidad 1.82%, chile serrano 17.60%, tomate verde 12.93%, carne de res 0.92%, cebolla 8.05%, cerveza 1.80%, otras frutas 5.21%



Por otro lado, los productos que le dieron un respiro a la cartera con precios a la baja en el mes fueron: Servicios profesionales –15.38%, huevo –2.28%, aguacate –11.34%, papa y otros tubérculos -6.82%, naranja –7.74%, lechuga y col –7.85%, transporte aéreo -4.27%, plátanos -4.57%, gas doméstico LP –0.67% y tequila –2.91.