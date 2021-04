Vacaciones de Semana Santa y nuevas variantes, “la mezcla perfecta” para el tercer repunte de COVID-19 en México

El periodo vacacional de Semana Santa llegó a su fin y con ello miles de turistas nacionales e internacionales comenzaron a regresar a sus lugares de origen tras haber abarrotado playas y diversos destinos turísticos de México, olvidándose de que la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 no ha terminado en ninguna parte del mundo.

Y es que aunque las hospitalizaciones y contagios han bajado a nivel nacional e incluso las autoridades han asegurado que en las últimas semanas ha reducido significativamente el alcance de la pandemia, especialistas de salud ya vislumbran que de nueva cuenta se avecinan meses complicados en la batalla sanitaria en México: un tercer repunte que podría ser incluso peor que el que hubo en diciembre.

“Definitivamente el repunte para México puede venir mucho más fuerte que en diciembre simplemente por las variantes del COVID-19”, sentenció la doctora en Biología Molecular y Celular por la Universidad de Oxford, Roselyn Lemus-Martin.

La experta declaró que hay muchas variantes de COVID-19 en el mundo, debido a que cada vez que el virus circula ocurren pequeños cambios o mutaciones, pero hasta el momento hay tres variantes “preocupantes”: la proveniente de Reino Unido (B.1.1.7); la brasileña (P.1); y la sudafricana (B.1.351).

“Estas variantes, aunadas a que las personas viajaron en vacaciones de Semana Santa, componen la mezcla perfecta para que en México se pueda dar un escenario incluso peor”, declaró la Dra., explicando que si solamente había presencia de una de ellas en Guanajuato o en Baja California, “las personas que viajaron ahí y luego regresaron a donde viven, pudieron haberla llevado consigo”.

De las tres variantes mencionadas, en México ya hay presencia de dos: la británica que ocasiona que el cuerpo tarde más en eliminar la carga viral y es la que está ocasionando todos los repuntes en países europeos; y la brasileña que es hasta un 60% más letal y un 70% más transmisible en adultos jóvenes, por lo que “las personas que se lleguen a infectar con esa variante, van a enfermarse todavía más grave y es posible que mueran”.

Sin embargo, hasta el momento, según Lemus-Martin, ninguna de esas variantes “preocupantes” se ha convertido en dominante en México, pero ya se espera un panorama así en la próxima quincena.

“Si algunas de esas variantes se convierte en la predominante, estaríamos esperando un escenario catastrófico como el de Inglaterra, Francia, Alemania o tener los números de Brasil, por eso la importancia de la vacunación”, alertó.

En ese sentido y ante la amenaza de un tercer rebrote de COVID-19 en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se aceleraría el plan de vacunación para que, a más tardar el 15 de abril, todos los adultos mayores estén inmunizados al menos con una dosis. El subsecretario de salud, Hugo López Gatell, afirmó que justo para ello, tres millones de dosis de la vacuna contra la enfermedad fueron distribuidas en las seis entidades con mayor densidad poblacional y movilidad del país.

La mañana de este 5 de abril, el primer mandatario mexicano aseguró que “vamos muy bien en la vacunación, estamos calculando que este mes queden vacunados todos los adultos mayores; eso me da tranquilidad, me da confianza porque es la población más vulnerable. Si los vacunamos se va a reducir la mortalidad por COVID-19”.

Además de que la Dra. Roselyn consideró que eso no será suficiente, ya que una persona con primera dosis no está totalmente protegida, la llegada de la variante brasileña podría representar mayores contagios y muertes en gente joven, sector de la población que no está siendo vacunado en este momento.

“La única salida es que el gobierno comience a vacunar a un ritmo más rápido, es lo único que nos podría ayudar a evitar que estas variantes se vuelven predominantes y para evitar nuevas”, puntualizó, señalando que lo que también podría ayudar en México es que muchas personas ya se contagiaron, “lo que obviamente ayuda a la inmunidad que cuenta como rebaño”, pero aún así, alertó por el inevitable escenario catastrófico que se avecina en el país “por las imágenes que vimos de aeropuertos y playas llenas”.

A pesar de que al momento se han aplicado 9,036,000 dosis de vacunas de diferentes farmacéuticas en México, al presente día, sólo 1,111,764 personas cuentan con su esquema completo de vacunación.

Con esas cifras, según un comparativo elaborado por la universidad estadounidense Johns Hopkins, dentro de 147 países, México ocupa la posición número 67 en el porcentaje de población cubierta por el antígeno, al cubrir sólo un 0.86% de los 126,014,000 habitantes en México.