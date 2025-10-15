Ricardo Moreno primer edil en certificarse en atención a mujeres víctimas de violencia

-Personal municipal se capacita en atención, acompañamiento y búsqueda de personas

El Presidente Municipal Ricardo Moreno Bastida, se convierte en el primer edil del país en certificarse en Estándar de Competencia EC0539 Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género.



Esta certificación refrenda el compromiso firme de su administración para garantizar una respuesta efectiva, humana y con perspectiva de género ante esta problemática social. Además, refleja el trabajo sensible del alcalde por generar confianza entre las mujeres hacia las instituciones que deben ser su primer punto de apoyo en situaciones de violencia.



La directora general del Instituto Municipal de la Mujer, Celfa Vázquez, detalló que desde el lunes 6 de octubre, en cumplimiento de los Proyectos Operativos para la ejecución de los recursos asignados para atender las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género por Feminicidio y Desaparición, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2025, el Gobierno municipal impartió talleres y certificaciones a diversas dependencias municipales.



Entre ellas, al personal adscrito a Presidencia Municipal, a la Dirección General de Seguridad y Protección a través de su Policía de Género, Célula de Búsqueda y Dirección de Prevención Comunitaria, así como el Instituto Municipal de la Mujer, Defensoría Municipal de Derechos Humanos y Contraloría.



El programa de capacitación y profesionalización incluye los estándares de competencia: ECO0539 que certifica la atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género, el EC1172 certifica el acompañamiento inicial a víctimas de cualquier tipo de violencia, y el EC1542 se enfoca en la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas.



Además de los Cursos-Taller: Desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, Atención Integral en Contextos de Violencia de Género y el taller Prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual.



Estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en Toluca, lo que garantiza la correcta ejecución de los recursos públicos destinados a esta causa prioritaria.