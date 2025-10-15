Delfina Gómez revisa temas de Protección Civil en Mesas de Paz para proteger a la población

-Atiende GEM 45 deslizamientos de laderas y cinco socavones en territorio mexiquense.

El Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, a través de la Mesa de Paz, prioriza el cuidado de la población al revisar temas en materia de protección civil para hacer frente a las emergencias que se presentan ante diversos fenómenos naturales y desarrollar acciones en coordinación con los tres órdenes de gobierno.



“Hoy en la Mesa de Paz revisamos las acciones de protección civil como el monitoreo del nivel de las presas y cuerpos de agua en el #Edoméx, así como las afectaciones por las lluvias atípicas. En materia de seguridad para la población, trabajamos en conjunto los tres órdenes de gobierno”, indicó la Mandataria mexiquense a través de sus redes sociales.



En la reunión, realizada en Palacio de Gobierno, las autoridades de Protección Civil estatales reportaron que actualmente se tienen registrados 45 deslizamientos de laderas en 24 municipios de la entidad. Para evitar riesgos, se han resguardado las zonas afectadas y evacuado a 192 personas, además se efectúan recorridos para la evaluación de daños y riesgos.



También se han atendido cinco socavones en igual número de municipios, dichas acciones se han realizado en coordinación interinstitucional para brindar apoyo integral a las familias afectadas.



En las Mesas de Paz, y por instrucción de la Gobernadora Delfina Gómez, se desarrollan estrategias sociales como la instalación de Centros de Acopio para recolectar víveres, insumos médicos y artículos de limpieza en beneficio de las personas damnificadas por las fuertes lluvias en Puebla, Hidalgo y Veracruz.



Al momento son cuatro Centros en la entidad: tres de estos están ubicados en Palacio de Gobierno del Estado de México, las Oficinas de Protección Civil Naucalpan y Valle de Chalco. En tanto, el DIF Estado de México se sumó a la causa con uno más, ubicado en sus oficinas localizadas en Toluca en Paseo Colón.



En la Mesa de Paz número 516 participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; y José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, y Héctor Macedo García, Presidente del Poder Judicial del Estado de México.



Además de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia.