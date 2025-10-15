Impulsan Mara Lezama y la Unión Europea cooperación para transformar el sargazo

-Quintana Roo se consolida como un referente mundial en innovación ambiental al transformar un desafío ecológico en una oportunidad de desarrollo

La gobernadora Mara Lezama Espinosa sostuvo un encuentro con el Comisario Europeo Josef Síkela y el secretario de cambio climático y desarrollo de SEMARNAT, José Luis Samaniego Leyva, con el propósito de fortalecer los lazos de cooperación internacional en materia de economía circular y aprovechamiento sostenible del sargazo.



Durante un evento celebrado en el marco de la visita de la delegación de la Unión Europea, la Gobernadora destacó que Quintana Roo se consolida como un referente mundial en innovación ambiental al transformar un desafío ecológico en una oportunidad de desarrollo.



El titular de SEMA, Oscar Rebora Aguilera, destacó la relevancia de que Quintana Roo cuente con la primera planta piloto de biogás en México. Explicó que tras un estudio detallado, se identificaron factores que confieren viabilidad técnica al proyecto, el cual ya cuenta con certificaciones correspondientes.



Rébora Aguilera explicó los múltiples beneficios ambientales, económicos y sociales del proyecto, incluyendo el aprovechamiento energético, la disminución de emisiones de gases contaminantes, el financiamiento por captura de carbono, la generación de empleo verde y la producción de fertilizantes orgánicos, entre otros usos.



Se estima que dos plantas podrían procesar hasta 300 toneladas de sargazo por día, lo que permitiría consolidar un círculo virtuoso de detección, monitoreo y atención.



El proyecto tiene particular relevancia para Europa, considerando que en Quintana Roo uno de cada tres cuartos de hotel representa inversión europea.



Lezama Espinosa reconoció el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y agradeció el acompañamiento de la secretaria Alicia Bárcena, con quien impulsa el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar, un modelo que promueve la sostenibilidad y la generación de valor social.



Asimismo, destacó la puesta en marcha del Centro Integral de Saneamiento y Economía Circular, iniciativa que permite transformar el sargazo en un activo económico mediante procesos tecnológicos y de innovación verde.



La Gobernadora recordó que la estrategia estatal contra el sargazo incluye la colaboración de la Secretaría de Marina, la Agencia Espacial Europea y el sector privado. Gracias a este esfuerzo conjunto, el estado cuenta con el primer Centro de Monitoreo Satelital de Sargazo de América Latina, que permite anticipar su llegada y coordinar acciones de contención.



Solo en este año, detalló, se han recolectado más de 87 mil toneladas de sargazo mediante una flota de buques especializados, embarcaciones menores y más de nueve mil metros de barreras instaladas en el litoral.



Mara Lezama reiteró que la cooperación con la Unión Europea representa una alianza estratégica para fortalecer la economía verde y el desarrollo sustentable de la región.



Participaron en la reunión el director para América Latina y el Caribe en la Comisión Europea, Félix Hernández Shaw; el jefe de Cooperación de la Unión Europea en México, Stefan Agne; el asesor, así como autoridades federales y estatales.