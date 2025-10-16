Amaia Montero regresa a La oreja de Van Gogh después de 18 años

Este mensaje está acompañado de un video en donde se les puede ver ensayar una canción.

La cantante española Amaia Montero no solamente está de vuelta en la música, sino que lo hace junto a sus compañeros de La oreja de Van Gogh luego de 18 años, desde que la cantante dejó la alineación para probar suerte como solista: Montero y el grupo español anuncian que su regreso estará marcado por una gira y nueva música.



Se puede observar en un video publicado en las cuentas oficiales de la banda, Álvaro Fuentes (bajo), Xabier San Martín (teclado), Hartiz Garde (batería), y Amaia anuncian lo que tanto se especulaba, el regreso de La oreja, conformado por todos sus integrantes originales.



“Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos, tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?”, escribieron.



Este mensaje está acompañado de un video en donde se les puede ver ensayar una canción, hasta ahora, desconocida para sus fanáticos. De hecho el grupo confiesa que, hace alrededor de un año, comenzaron a reunirse para revivir no únicamente viejos tiempos, sino para crear nueva música y, la magia que lograban al mezclar los sonidos de cada instrumento, hace 30 años, seguía ahí.



Desde que Leire Martínez dejó el grupo, luego de permanecer como su cantante por 16 años (de 2008 al 2024), se especuló que su salida se debía a que La oreja de Van Gogh planeaba reencontrarse con Amaia; en el post la banda reconoce que los rumores eran ciertos.



El grupo también anunció que el guitarrista Pablo Benegas no formará parte del regreso del grupo, al menos no en lo que se refiere a la gira que aprovecharon para anunciar, argumentado que el músico tomó la decisión de tomarse un tiempo para atender su vida personal. Sin embargo, explicaron que seguirá formando parte de la Oreja, aunque no especificaron de qué forma continuará participando.



En los comentarios de la publicación, sus seguidores reconocen que, a pesar de que podrían experimentar emoción por la noticia, es todavía más fuerte el sentimiento de traición que consideran que marca su regreso pues, aunque cuando Leiré salió del grupo reveló que había sido voluntariamente, también confesó que no se sentía cómoda con la poca participación que se le permitía tener en términos de composición e ideas creativas.