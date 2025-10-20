Ebrard destaca mesas de trabajo con empresarios

Marcelo Ebrard explicó los avances que se han tenido en las mesas de trabajo sectoriales rumbo a la revisión del T-MEC.

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que se trabaja en unificar consensos sobre las prioridades que México debe atender en la revisión del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), por lo que se mantienen consultas internas entre sectores productivos clave y en varios estados del país.



Mediante un comunicado señaló: “Tenemos que tener al final una posición lo más cohesionada posible en nuestras negociaciones con los Estados Unidos, en lo que es la revisión del tratado”.



Y recordó la reunión que sostuvo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cúpula empresarial del país y con el movimiento obrero, un encuentro coorganizado con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, para escuchar y tomar en cuenta los puntos de vista y conocer las prioridades ambas partes.



Apuntó que México busca llegar a enero de 2026, con una postura a nivel país lo más amplia posible y ese es el objetivo. Para eso hay que consultar, debatir, deliberar y concluir.



Para ello se le está pidiendo a cada sector, además de buscar en cada estado del país que las instrucciones que tienen como equipo negociador, tengan el apoyo más amplio posible en la nación y que recojan las preocupaciones de los diferentes sectores.



Señaló que en la SE organizó nueve mesas de trabajo sectoriales en TIC, servicios profesionales, agroindustria, vehículos ligeros, productos metálicos, metalmecánica y derivados, economía circular, aeroespacial, calzado, textil y vestido, así como cemento, vidrio y cerámica.



También ocho mesas estatales en Coahuila, Oaxaca, Aguascalientes, Sonora, Tabasco, Hidalgo, Michoacán y Tamaulipas, con el objetivo de recabar información, comentarios y propuestas de los distintos sectores productivos y actores económicos relevantes en el comercio con América del Norte.



Ebrard explicó, ante el pleno del CCE, que a inicios de año el escenario contemplaba riesgos de ruptura comercial o renegociaciones fragmentadas. Sin embargo, afirmó que México logró arrancar un proceso de revisión ordenado y conjunto con Washington y Ottawa.