Aumentó 35% incidencia de cáncer de mama en México en dos décadas

-En dos décadas las defunciones por cáncer de mama pasó de 3419 a 7767.

Al mirar los registros oficiales se observa una escalada de la incidencia y muertes en las últimas dos décadas. De acuerdo con cifras del gobierno mexicano, de 2000 a 2023 el número de defunciones por cáncer de mama pasó de 3,419 defunciones, con una tasa de 14.6% por cada 100,000 mujeres, a 7,767 defunciones y una tasa de 19.8%, lo que quiere decir que hubo un 35.6% de incremento en la tasa de incidencia.



En 2023 fueron 8,034 personas, 99.5% mujeres, y la tasa de mortalidad de 17.9 por cada 100,000 mujeres.



Entre 2000 y 2023, salvo 2013 y 2022 que registraron un casi imperceptible descenso en la tasa de mortalidad, todos los años ha habido un incremento constante.



El problema, refiere María Luisa Guisa Ortega, directora general de la reconocida Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) es que hay una cifra negra de casos que jamás se detectan y en esta enfermedad la detección a tiempo marca poderosamente diferencias; pero como país se enfrenta a una baja capacidad institucional para enfrentar el problema.



De acuerdo a datos del INEGI Sonora tiene la tasa más alta de defunciones de mujeres de 20 años o más por cáncer de mama, con 27.5 por cada 100,000 mujeres. En esta entidad las instituciones de salud del gobierno solo tienen siete tomógrafos.



Completan la lista de las primeras cinco entidades con más alta tasa de defunciones por esa causa Chihuahua, con 25.2; Coahuila, con 24.0, Nuevo León, con 23.9 y Jalisco, con 22.4. Los estados con menor tasa de incidencia son Campeche, con 9.9; Guerrero, 11.0; Chiapas, 11.5 y Oaxaca, 12.2.



El cáncer de mama es una enfermedad que se caracteriza por la multiplicación descontrolada de las células de mama que lleva a la formación de tumores malignos. De no tratarse en forma oportuna, puede diseminarse por todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos y linfáticos y causar la muerte.



El Cáncer de Mama en México se reconoce que representa la primera causa de mortalidad por neoplasias malignas en el país en mujeres de 25 años y más.



Esto a pesar de los esfuerzos realizados en el país para atender este importante problema de salud pública, sólo se ha logrado frenar el ritmo acelerado de mortalidad por cáncer de mama observado a principios de este siglo, pero se ha mantenido una tendencia ascendente, lo que indica la importante necesidad de incentivar los esfuerzos para incrementar la cobertura y la calidad de las acciones para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica de este tipo de neoplasia maligna.