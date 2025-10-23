Con brigadas de salud, gobierno de Puebla refuerza control sanitario en la Sierra Norte

-Al momento, se han atendido 39 localidades afectadas, mediante 22 brigadas conformadas por 925 trabajadores del sector salud.

El gobernador Alejandro Armenta informó que entre 4500 y 5 mil personas han estado desplegadas en las diferentes regiones damnificadas, en las que elementos de las fuerzas armadas no han escatimado en atención médica y vacunas para prevenir enfermedades, como parte de las brigadas de salud que trabajan desde el inicio de la contingencia.

Ante la emergencia por las inundaciones registradas en la Sierra Norte, la Secretaría de Salud mantiene acciones de prevención y control sanitario para evitar enfermedades e infecciones en la piel, con especial atención a menores de edad y población vulnerable.

El secretario de Salud, Carlos Alberto Olivier Pacheco, señaló que al momento se han atendido 39 localidades afectadas, mediante 22 brigadas conformadas por 925 trabajadores del sector salud.

Entre las acciones realizadas destacan las termonebulizaciones para prevenir el dengue, así como la aplicación de cal en animales muertos para reducir focos de infección, como lo ha indicado la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, del 10 al 19 de octubre se han brindado 18 mil 269 atenciones médicas, 12 mil 680 servicios de enfermería, aplicado 7287 vacunas y realizado 3046 acciones de promoción a la salud.

Olivier Pacheco precisó que al momento, en los albergues habilitados en los municipios de Huauchinango, Juan Galindo, Pahuatlán, Pantepec y Xicotepec, se atiende a tres mujeres embarazadas y a 80 menores de edad, de los cuales 40 son niñas y 40 niños.

El Gobierno de Puebla continúa con los trabajos en comunidades y atención en los albergues, por parte de personal de Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Sistema Estatal DIF de Puebla, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Salud Puebla, Pemex y CFE Nacional, entre otras dependencias.

AGUINALDO EN MÉXICO PAGARÁ IMPUESTO EN 2026: SAT

24 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Aclara el organismo que este impuesto no es nuevo, es el mismo esquema de retención del ISR que ha estado vigente desde …

Detecta ASF gastos sin comprobar por 5 mil mdp en cuenta pública 2024

24 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Así lo señaló al dar a conocer a la Cámara de Diputados los resultados de la segunda entrega de informes individuales de …

6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros: Inegi

24 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-Son Culiacán e Irapuato las ciudades señaladas como las más peligrosas. En México, seis de cada 10 personas considera inseguro vivir en …

Mara Lezama inaugura el Cancún Travel Mart 2025; consolida a Quintana Roo como líder mundial del turismo

24 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-La Gobernadora destaca el éxito de Maya Ka’an en la nueva era del turismo comunitario y la gastronomía caribe-mexicana Al inaugurar la …

Clara Brugada anuncia inversión de 146 mdp para rehabilitación de drenaje y agua potable en VC

24 octubre, 2025
CDMX, Destacado

En la colonia El Arenal que se van a instalar 2 mil 280 nuevas luminarias. Al encabezar la 49 jornada del Programa …

Inegi señala a la alcaldía Benito Juárez como la más segura: Luis Mendoza

24 octubre, 2025
CDMX, Destacado

Mientras que a nivel nacional, se ubica como el tercer municipio con menor incidencia delictiva, teniendo solamente una diferencia de 0.6 décimas …

Se unen UAEMéx y Cruz Roja para apoyar a damnificados por lluvias en Veracruz

24 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Logran recolectar más de 34 mil productos destinados a los damnificados por las lluvias en comunidades de Veracruz. La Universidad Autónoma del …

Invita Delfina Gómez a participar en el “Trenzatón 2025”

24 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-El “Trenzatón 2025” se desarrolla con la colaboración de las asociaciones AMANC, México Sonríe y Amoxkalli; PJEdoméx, el Congreso estatal, el Deportivo …

Supera UAEMéx meta y suma 58 medallas en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2025

24 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Estas competencias se desarrollaron en la Universidad Autónoma de Guadalajara. El contingente deportivo de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) …

Cabildo de Toluca aprueba bonificaciones y condonaciones en servicio de agua

24 octubre, 2025
Destacado, Edomex

-Los descuentos reafirman el compromiso del alcalde Ricardo Moreno por fortalecer la economía familiar Para apoyar la economía familiar y fomentar la …

Mejoras en la infraestructura urbana y servicios públicos continúan en Naucalpan: Isaac Montoya

24 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Destacó que su gobierno tiene por costumbre visitar las comunidades no solo para escuchar, sino también para ofrecer soluciones concretas. El Gobierno …

En Mexicaltzingo trabajamos para fortalecer a las familias: Saray Benítez

24 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Benítez Espinosa señaló que su gobierno seguirá impulsando los espacios dignos para el arte y la formación de nuestras y nuestros jóvenes. …

Isaac del Toro se vuelve profeta en su tierra; gana en Ensenada

24 octubre, 2025
Deportes, Destacado

-Este triunfo lo consiguió ante su gente y en las calles donde creció. El joven ciclista mexicano Isaac del Toro se proclama …

Reportan ataque contra Sean “Diddy” Combs en prisión

24 octubre, 2025
Destacado, Espectáculos

Una persona cercana al exmagnate ha denunciado un presunto intento de ataque o amenaza dentro de la prisión. Quien fuera hasta hace …

ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD VA POR EL CAMINO CORRECTO: GARCÍA HARFUCH

23 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Señaló que en el combate al robo de combustibles se han asegurado 98 millones de litros de hidrocarburos. Se presentó ante el …

Arranca la entrega de apoyos a damnificados por lluvias

23 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-El primer apoyo será de 20 mil pesos, y se entregan vales de despensa y de enseres e inició en Veracruz, Puebla, …

México y EUA continúan trabajos en común en manufactura avanzada: Ebrard

23 octubre, 2025
Destacado, Nacional

Ambos países buscan tener una visión común sobre las cadenas de suministro. Los Estados Unidos y México trabajan para tener una visión …

Marina del Pilar prioriza bienestar de adultos mayores con apoyos económicos bimestrales

23 octubre, 2025
Destacado, Nacional

La entrega continuará hasta el viernes 24 de octubre del año en curso, en horario de 8:00 a 15:30 horas. Como parte …

Encabeza Clara Brugada apertura de la exposición lumínica “Sólo la Luz” en Paseo de la Reforma

23 octubre, 2025
CDMX, Destacado

Mencionó que se planea que algunas de estas obras artísticas permanezcan en algún sitio público de la ciudad La Jefa de Gobierno …

Comisión de DDHH se une a jornadas “Súmale Vecinal” en Cuauhtémoc

23 octubre, 2025
CDMX, Destacado

En el mercado Paulino Navarro se ofreció atención médica, dental y psicológica, además de orientación en salud sexual. La Comisión de Derechos …

Firman alianza estratégica UAEMéx y San Mateo Atenco a favor de la industria del calzado

23 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-La presidenta Ana Aurora Muñiz Neyra y la rectora Martha Patricia Zarza Delgado coordinarán acciones generales para el desarrollo y el bienestar …

Recibe Delfina Gómez 14 toneladas de ayuda humanitaria del SUTEYM para familias damnificadas

23 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-GEM y el SUTEYM unen esfuerzos solidarios para apoyar a comunidades afectadas por lluvias; se suman a las 254 toneladas enviadas a …

UAEMéx es sede de la 4ta Sesión de la Comisión Estatal para Planeación de Educación Media Superior

23 octubre, 2025
Destacado, Edomex

La sesión se llevó a cabo en el Centro Universitario “Casa de las Diligencias”. La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) …

En Toluca se han reparado 1700 baches en una semana: Ricardo Moreno

23 octubre, 2025
Destacado, Edomex

-Se utiliza material de la más alta calidad y cumple el procedimiento establecido en la norma Con la segunda etapa del Programa …

Firman Isaac Montoya y STEM convenio para fortalecer justicia laboral en Naucalpan

23 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Expresó que el desarrollo político, social y económico solo será posible si hay justicia laboral. El presidente municipal Isaac Montoya Márquez y …

Evento “Fábrica de Negocio Más Cerca de Ti, Región Centro” llega a Edoméx: Laura González

23 octubre, 2025
Destacado, Edomex

-Reafirma GEM su compromiso con el fortalecimiento de emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), y reunirá a más de 14 cadenas …

Fans mexicanos enloquecen por Pato O’Ward previo al Gran Premio de la Ciudad de México 2025

23 octubre, 2025
Deportes, Destacado

-El regiomontano será uno de los protagonistas del fin de semana al participar en la primera práctica libre a bordo del monoplaza …

Rosalía podría ser multada por su lanzamiento sorpresa

23 octubre, 2025
Destacado, Espectáculos

El caos se desató en Madrid en el evento sorpresa en Callao, donde promocionó su nuevo álbum. La cantante catalana Rosalía volvió …

EL CRIMEN ORGANIZADO SEDUCE A JÓVENES EN REDES SOCIALES: EXPERTOS

22 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Las redes sociales son terreno para atraer jóvenes hacia actividades delictivas. Seducir, aislar e incorporar a call centers es la línea de …

Anuncia Banxico que retira billetes de 20, 50 y 1000 pesos

22 octubre, 2025
Destacado, Mundo, Portada

-El objetivo es modernizar el sistema monetario, aumentar la seguridad contra falsificaciones y promover billetes más resistentes y duraderos. El Banco de …

Negociaciones para evitar aranceles avanzan 90%: Ebrard

22 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-Destacó que ya han transcurrido 85 conversaciones entre funcionarios de México y Estados Unidos relacionadas con los aranceles y la revisión del …

Quintana Roo fortalece la comunicación con jóvenes para prevenir conductas autodestructivas

22 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-La gobernadora Mara Lezama inaugura el Encuentro Nacional de Orientación Educativa del CONALEP con la presencia de su director general nacional, Rodrigo …

Clara Brugada supervisa obras de Repavimentación del programa “Cualli Ohtli”

22 octubre, 2025
CDMX, Destacado

-El proyecto, con una inversión de 2 mil 600 millones de pesos, contempla repavimentar de fondo vialidades primarias como Reforma, Periférico, Circuito …

Anuncian Tabe y restauranteros “Polanco en luces” para arrancar época navideña

22 octubre, 2025
CDMX, Destacado

-El encendido será el 15 de noviembre y en cada rincón de Miguel Hidalgo parpadeará el espíritu navideño. Mauricio Tabe, alcalde de …

Extorsión registra en Edoméx su nivel más bajo desde 2018: Delfina Gómez

22 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-El robo a casa habitación también mantiene una tendencia a la baja en los últimos 10 años; SESNSP. La Gobernadora Delfina Gómez …

Llegan a Hidalgo 254 toneladas de ayuda humanitaria del Edoméx; GEM invita a seguir apoyando

22 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) realizó la cloración de una cisterna del albergue principal del municipio de Huehuetla. …

Recibe Rectora de la UAEMéx a delegación de universitarios japoneses de Meikai y Asahi

22 octubre, 2025
Destacado, Edomex

-Reconoce la importancia de las universidades japonesas Meikai en la colaboración académica con la UAEMéx y su impacto educativo. La Universidad Autónoma …

Toluca avanza en tema de prevención de inundaciones: Ricardo Moreno

22 octubre, 2025
Destacado, Edomex

-Se reúne alcalde Ricardo Moreno con autoridades de gobierno estatal, CAEM, CONAGUA y Junta de Caminos Toluca avanza con voluntad y acciones …

Se reúne Montoya Márquez con 800 jóvenes con gira “Entiende la nueva era”

22 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Destacaron que estas acciones forman parte del compromiso que mantiene Isaac Montoya Márquez con fortalecer la salud, la prevención y la participación …

Zinacantepec avanza con energía limpia con programa “Sol que Transforma”: Manuel Vilchis

22 octubre, 2025
Destacado, Edomex

El principal objetivo en Zinacantepec es el de mitigar emisiones contaminantes y de efecto invernadero. El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis …

