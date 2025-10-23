Arranca la entrega de apoyos a damnificados por lluvias

-El primer apoyo será de 20 mil pesos, y se entregan vales de despensa y de enseres e inició en Veracruz, Puebla, Querétaro y SLP.

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde Poza Rica, Veracruz, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio inicio al operativo de entrega del primer apoyo de 20 mil pesos en beneficio personas afectadas por las lluvias en comunidades de Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, quienes ya fueron censadas por las y los servidores de la nación, como parte del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural (PESN).



La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, encabezó en Poza Rica, Veracruz, el inicio del operativo para la primera entrega de apoyos a personas afectadas por las recientes lluvias en cuatro entidades del país.



El operativo se llevará a cabo del 22 al 29 de octubre, beneficiando a cerca de 17 mil familias de Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. En Poza Rica se entregarán los primeros 3 mil 500 apoyos.



Cada beneficiario recibirá un primer apoyo de 20 mil pesos, además de un vale de despensa y un vale de enseres, los cuales serán distribuidos por la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional.



Montiel Reyes informó que las personas censadas recibirán un mensaje de texto (SMS) con la fecha, hora y lugar para acudir a recoger el apoyo correspondiente.



Para la entrega, los beneficiarios deberán presentar su Talón de Censo (cintillo) y credencial oficial con fotografía (original y dos copias). En todos los módulos instalados participan Servidores de la Nación para brindar asistencia durante el proceso.