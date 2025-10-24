6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros: Inegi

-Son Culiacán e Irapuato las ciudades señaladas como las más peligrosas.

En México, seis de cada 10 personas considera inseguro vivir en su ciudad, señalando que la mayor percepción de inseguridad se registró en Culiacán, Sinaloa, con 88.3%, le siguen en Irapuato con 88.2% y Chilpancingo, Guerrero con 86.3%, señala la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



Destaca el reporte que las ciudades que registran la menor percepción de inseguridad son San Pedro Garza García, Nuevo León con 8.9%; Piedras Negras, Coahuila con 15%, y la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México con 15.6%.



Durante el tercer trimestre de 2025, 40.6% de la población manifestó que modificó sus hábitos respecto a llevar cosas de valor, como joyas, dinero o tarjetas de crédito, por temor a sufrir algún delito.



La encuesta fue realizada en 91 áreas urbanas, refleja una ligera variación respecto al trimestre anterior, pero mantiene a la percepción de inseguridad como uno de los principales problemas que afectan a la población.



De acuerdo a la encuesta, los lugares donde los mexicanos se sintieron más inseguros fueron los cajeros automáticos en vía pública, con 71.7%; transporte público, con 64.9%; en la calle, con 64.4% y en la carretera, con el 57.1%.



Señaló el Inegi que la Secretaría de Marina se mantuvo como la institución con mayor confianza para las labores de prevención y combate a la delincuencia con un 86.7% de personas que consideran que tiene un desempeño muy o algo efectivo.



Mientras que la Fuerza Aérea Mexicana recibió la aprobación del 83.2 %; el Ejército, con 83%; Guardia Nacional, con 73.2 %; la policía estatal, con 52.7 % y la policía preventiva municipal, con 46.8%.