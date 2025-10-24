6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros: Inegi

En México, seis de cada 10 personas considera inseguro vivir en su ciudad, señalando que la mayor percepción de inseguridad se registró en Culiacán, Sinaloa, con 88.3%, le siguen en Irapuato con 88.2% y Chilpancingo, Guerrero con 86.3%, señala la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Destaca el reporte que las ciudades que registran la menor percepción de inseguridad son San Pedro Garza García, Nuevo León con 8.9%; Piedras Negras, Coahuila con 15%, y la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México con 15.6%.
Durante el tercer trimestre de 2025, 40.6% de la población manifestó que modificó sus hábitos respecto a llevar cosas de valor, como joyas, dinero o tarjetas de crédito, por temor a sufrir algún delito.
La encuesta fue realizada en 91 áreas urbanas, refleja una ligera variación respecto al trimestre anterior, pero mantiene a la percepción de inseguridad como uno de los principales problemas que afectan a la población.
De acuerdo a la encuesta, los lugares donde los mexicanos se sintieron más inseguros fueron los cajeros automáticos en vía pública, con 71.7%; transporte público, con 64.9%; en la calle, con 64.4% y en la carretera, con el 57.1%.
Señaló el Inegi que la Secretaría de Marina se mantuvo como la institución con mayor confianza para las labores de prevención y combate a la delincuencia con un 86.7% de personas que consideran que tiene un desempeño muy o algo efectivo.
Mientras que la Fuerza Aérea Mexicana recibió la aprobación del 83.2 %; el Ejército, con 83%; Guardia Nacional, con 73.2 %; la policía estatal, con 52.7 % y la policía preventiva municipal, con 46.8%.