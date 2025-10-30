Autoridades auxiliares fortalecen las tareas comunitarias: Ramírez Ponce

Inició una serie de reuniones con autoridades auxiliares de comunidades del municipio.

El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, inició una serie de reuniones con autoridades auxiliares de comunidades del municipio para dar seguimiento a los trabajos y tareas comunitarias.



Comenzó con la reunión en San Martín Las Rajas en la Región Huitzizilapan, donde destacó que gracias a la buena coordinación con sus autoridades auxiliares, las tareas comunitarias se fortalecen



En la comunidad de Santa Catarina pudo llevar a cabo el análisis y seguimiento de la puesta en marcha de varias acciones en materia de infraestructura hidráulica, que lograrán una enorme mejora en la comunidad.



Ramírez Ponce finalizó las reuniones con las autoridades auxiliares de Santiago Analco, con quienes realizó un recorrido por la comunidad y en donde pudo apreciar de primera mano el análisis de las áreas estratégicas para robustecer la infraestructura de esta bonita comunidad.