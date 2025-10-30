SMSEM inaugura el XLVII Consejo Estatal Ordinario

Destacó que dicho Consejo representa la fuerza democrática y representativa del magisterio estatal.

El secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), Jenaro Martínez Reyes señaló que “para el Comité Ejecutivo 2024-2027 es un día muy importante, ya que están reunidos para celebrar el XLVII Consejo Estatal Ordinario de nuestro máximo órgano de gobierno, lo hacemos no solo para reflexionar, sino también para ratificar nuestro compromiso con la educación pública y la transformación social”.



Destacó que dicho Consejo representa la fuerza democrática y representativa del magisterio estatal, un espacio donde los más de 105 mil maestras y maestros -representados por casi 5 mil delegados sindicales- participan directamente en la toma de decisiones y la consolidación de la vida sindical.



Martínez Reyes informó que los resolutivos de cada una de las mesas de trabajo: Asuntos Económicos, Profesionales y de Cultura General, Médico Asistenciales, Político Sindicales y Generales, integrarán el pliego petitorio a negociar en 2026 con el Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez.



Estuvo acompañado por el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del EdoMéx, Miguel Ángel Hernández Espejel, y el titular de la Secretaría del Trabajo (ST) en la entidad, Norberto Morales Poblete. En este sentido, el líder magisterial agradeció el acompañamiento de titular del Poder Ejecutivo.



Durante el evento, el SMSEM otorgó su máxima distinción gremial, la Presea “Prof. Agripín García Estrada”, a las y los docentes María Magda Méndez Navarro, Miguel Gutiérrez Álvarez y, de manera póstuma, al profesor Justino Arévalo Fernández, en reconocimiento a su trayectoria sindical y compromiso con la educación al servicio del pueblo.



Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la SECTI destacó el trabajo de la dirigencia sindical por fortalecer la unidad del magisterio mexiquense y mantener una relación institucional basada en el respeto y el diálogo.



